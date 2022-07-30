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    台南古城節博杯賽爆場 360人擲筊大戰

    台南古城節虎爺浮雕博杯賽今天下午5點半開杯。（記者王姝琇攝）

    台南古城節虎爺浮雕博杯賽今天下午5點半開杯。（記者王姝琇攝）

    2022/07/30 19:10

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市南勢街西羅殿與台南古城聯合工作室合辦台南古城節，活動今（30）日開跑，第2波虎爺浮雕博杯賽下午5點半開杯，360個搏杯名額爆滿，台南市長黃偉哲也到場共襄盛舉，允諾支持明年續辦。

    黃偉哲說，看到許多文史工作者、宮廟人員及大小朋友到場同樂，代表虎爺深受民眾喜愛，特別感謝西羅殿舉辦虎爺推廣活動。西羅殿一直以來積極響應市府「宗教優質化」政策，熱心舉辦「西羅學堂」講座、戶外走讀，規劃各式在地主題，帶領民眾深入社區與了解傳統廟宇民俗文化，讓珍貴的文化記憶能永續傳承，是落實宗教優質化的典範。

    西羅殿主委王敏星說，西羅殿主祀廣澤尊王，祀有4尊虎爺，是許多信徒祈願的神祇。今年恰逢虎年，特別舉辦以虎爺為主題的活動，除了今、明2天舉辦古城節，8月6日、8月7日邀21位藝術家在廟埕舉辦虎爺藝術特展，讓民眾體驗不同的廟宇文化。

    虎爺浮雕博杯賽邀榮獲傳統鼓術比賽特優獎的石門國小戰鼓隊開場演出，中西區長汪慶龍說，博得最多聖筊可得到「茄苳入石柳」虎爺藝術浮雕，這是曾獲台南美展傳統工藝類首獎的劉進文木雕師巧手打造而成。

    台南古城節博杯賽360滿額爆場，民眾大排長龍領取博杯號碼牌。（記者王姝琇攝）

    台南古城節博杯賽360滿額爆場，民眾大排長龍領取博杯號碼牌。（記者王姝琇攝）

    台南古城節博杯賽滿額爆場，市長黃偉哲（左2）到場共襄盛舉並允支持支持明年續辦。（記者王姝琇攝）

    台南古城節博杯賽滿額爆場，市長黃偉哲（左2）到場共襄盛舉並允支持支持明年續辦。（記者王姝琇攝）

    虎爺浮雕博杯賽邀榮獲傳統鼓術比賽特優獎的石門國小戰鼓隊開場演出。（記者王姝琇攝）

    虎爺浮雕博杯賽邀榮獲傳統鼓術比賽特優獎的石門國小戰鼓隊開場演出。（記者王姝琇攝）

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