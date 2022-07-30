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    台南關子嶺大凍山發現2個籃球大虎頭蜂巢 封路3天移除

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢，路口設置警示，也將封路3天進行移除蜂巢。（記者楊金城攝、讀者提供；本報合成）

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢，路口設置警示，也將封路3天進行移除蜂巢。（記者楊金城攝、讀者提供；本報合成）

    2022/07/30 17:47

    〔記者楊金城／台南報導〕熱門登山路線台南市白河關子嶺大凍山，因在仙祖廟登山口步道附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢，蜂巢現有2個籃球般的大小，虎頭蜂頻繁出沒登山口，讓山友膽戰心驚，南市農業局決定明天（31日）中午12點到8月3日晚上7點封閉前往大凍山產業道路，進行移除蜂巢，山友要注意封路時間，免得敗興而歸。

    南市農業局近來陸續接獲山友反映在關子嶺大凍山登山時，經常受到零星虎頭蜂侵擾，經連日派員勘查，發現蜂巢就築於登山口上方樹梢上，而且已超過2個籃球般大小，決定摘除，避免蜂巢愈來愈難處理。

    農業局將在7月31日晚上待蜂群回巢後進行蜂巢移除工作，因蜂巢移除後，殘餘的虎頭蜂因找不到蜂巢，仍會在附近盤旋幾日，期間可能會攻擊路過山友，因此將自7月31日中午12點起至8月3日晚上7點止封閉前往大凍山產業道路。（座標23.325318,120.512925至23.323300,120.508378）。

    白河警分局表示，農業局移除黑尾虎頭蜂蜂巢已申請路權使用，將封閉進入大凍山產業道路，在沿線會設置禁止進入警告標語，期間請民眾配合，勿強行進入，以免遭虎頭蜂攻擊發生危險。

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢。（讀者提供）

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢。（讀者提供）

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢。（讀者提供）

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢。（讀者提供）

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢，路口設置警示，也將封路3天進行移除蜂巢。（記者楊金城攝）

    台南市白河關子嶺大凍山，在仙祖廟登山口產業道路附近樹林出現黑尾虎頭蜂蜂巢，路口設置警示，也將封路3天進行移除蜂巢。（記者楊金城攝）

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