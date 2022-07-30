搶曝光！9南市議員參選人 「市政肥皂箱」接受公民提問

各黨派9名議員參選人，包括李宗霖（由右至左）、吳依潔、洪岳銘、江明宗、林緯、周嘉偉、李冠霖、陳健大明、朱正軒均出席開講。（記者王姝琇攝）

2022/07/30 17:22

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社區大學今日於文化中心舉辦「教與學體驗市集」，市長黃偉哲也到場勉勵社大師生；特別的是，為推廣公民素養教育，南社大設置了「市政肥皂箱」區域，邀參加年底議員選戰的青年登記發言、接受公民提問。現場有各黨派9名議員參選人出席開講，搶曝光。

黃偉哲表示，今年疫情起伏，沒想到南社大師生仍然展現高度學習的熱情與毅力，有接近5千人次的招生成果，且培力許多公民社群，包括跟交通局合作，以台南未來大眾交通進行研究及公民教育的綠交通社群；推動友善單車城市的鐵馬公民社群；配合市府節能減碳政策推廣的綠屋頂工作隊、太陽能社群等，都是市府採集公民意見的重要管道。

隨著年底選舉的接近，為推廣珍惜手中選票的公民權力，南社大在現場設置「公民有話說，市政肥皂箱」區域，提供年底首次參選議員的參選人自由上台發表政見，並接受公民提問。包括民進黨籍參選人周嘉偉、朱正軒；台灣基進李宗霖、吳依潔；時代力量陳健大明、李冠霖；民眾黨江明宗、洪岳銘和無黨籍林緯等9人，都到現場與民眾互動。

有公民關心南山公墓的保存及未來規劃；有人希望參選人回應對於台南未來捷運規畫及經營的看法；青年團體新芽則提出面臨房價持續上漲、2024才有社會住宅落成，提問參選人如何協助青年獲得良好居住環境？參選人均表示，很感謝社大提供機會讓他們可以直接與公民對話交流，也允諾會將相關議題帶回研究，並納入本身的政見，以爭取更多市民的支持。

南社大校長林朝成表示，社大今年發展出許多公共參與成果，如公民科學家班在鹽水溪堤岸發起護蟹、在龍崎發起避免穿山甲路殺等行動；修繕社群則推動可以修就不要買的倡議，舉辦修繕市集；走畫社群則以消失中城市風景為題，進行長期繪本記錄；綠交通社結合公幼，推廣從小搭公車的習慣，企圖改變太過倚賴機車的台南交通。

台南社區大學今日於文化中心舉辦「教與學體驗市集」，市長黃偉哲到場勉勵社大師生。 （記者王姝琇攝）

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