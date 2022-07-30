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    台南古城節登場 西羅殿咬錢虎爺「妝水水」踩街

    永新彩藝藝術團獅虎陣與西羅殿祀奉的4尊虎爺公，今天在廟埕前亮相。（記者王姝琇攝）

    永新彩藝藝術團獅虎陣與西羅殿祀奉的4尊虎爺公，今天在廟埕前亮相。（記者王姝琇攝）

    2022/07/30 16:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南古城節今天（30日）在西羅殿登場，首波虎爺公賜福踩街活動，由永新彩藝藝術團獅虎陣領隊、協進國小學童擔任小轎手，從西羅殿出發，帶著虎造型麵包，到友宮廟分享福氣；第2波虎爺藝術浮雕搏杯賽將於傍晚舉行。

    西羅殿祀奉4尊虎爺，為參加古城節每尊虎爺都戴上新鈴鐺與古錢繩結請到廟埕前。廟方說，在地盛傳20多年前有信眾為虎爺戴上紅繩鈴鐺，某晚廟方人員忽然聽到鈴鐺聲響，周遭卻不見任何人影，擲筊詢問虎爺是否「出門辦事」，結果連得3允筊，讓人嘖嘖稱奇；加上民俗上認為虎爺能咬來錢財，這次特別將綁繩做成古銅錢樣式，讓祂裝扮「水水」出門。

    台南古城節虎爺公賜福踩街活動由永新彩藝藝術團帶來獅虎陣開場，其中逢虎年才會出現的虎陣，氣勢磅礡又帶些可愛氛圍，吸引大、小朋友圍觀；踩街隊伍自西羅殿出發，由忠和社領隊、協進國小學童擔任小轎手，西羅殿虎爺公與虎爺藝術浮雕一起踩街，行經下大道良皇宮、祀典武廟、廣安宮、鎮港海安宮等地，並將象徵福氣的虎造型麵包分享給各友宮廟。

    虎爺藝術浮雕作品由南美展傳統工藝首獎劉進文所雕作，共計1大4小，今天傍晚進行搏杯比賽，依序聖筊數最高者可帶回珍藏；廟方也加碼凡參加博杯就贈送西羅殿可愛虎鈴鐺吊飾。今、明2天廟埕也安排有市集、絹印體驗、虎爺福牌彩繪賽，以及限量西羅殿4尊虎爺的福卡發送。緊接著，8月6、7日在西羅殿廟埕另舉辦虎聚西羅壬寅虎年特展。

    台南古城節今天熱鬧登場，西羅殿虎爺公「裝水水」出門踩街。（記者王姝琇攝）

    台南古城節今天熱鬧登場，西羅殿虎爺公「裝水水」出門踩街。（記者王姝琇攝）

    協進國小學童擔任小轎手扛著虎爺藝術浮雕踩街。（記者王姝琇攝）

    協進國小學童擔任小轎手扛著虎爺藝術浮雕踩街。（記者王姝琇攝）

    西羅殿虎爺公換戴新的古銅結造型綁繩和鈴鐺參加古城節踩街！（記者王姝琇攝）

    西羅殿虎爺公換戴新的古銅結造型綁繩和鈴鐺參加古城節踩街！（記者王姝琇攝）

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