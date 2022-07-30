為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    農曆7月鬼神有應！台南有應公傳奇將揭密俚語「死無人拜」緣由

    《台南有應公傳奇》單元邀請國立中山大學中文系副教授羅景文（左），與有「神鬼行者」之稱的許獻平老師對談聊鄉野傳奇。（南市文化局提供）

    《台南有應公傳奇》單元邀請國立中山大學中文系副教授羅景文（左），與有「神鬼行者」之稱的許獻平老師對談聊鄉野傳奇。（南市文化局提供）

    2022/07/30 17:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕1座宮廟的建立往往伴隨重大事件，可以探查當時社會發展與民間風氣，「死無人拜」也是台語俚語一句十分惡毒的詛咒，呼應農曆7月，南市文化局「豐華學悅」Podcast頻道推出《台南有應公傳奇》單元，為神鬼傳說故事揭密。

    《台南有應公傳奇》單元邀請國立中山大學中文系副教授羅景文主持，與有「神鬼行者」、「神鬼紀錄者」、「神鬼代言人」之稱的許獻平老師進行對談，引領聽眾一探那些自現代人們記憶中淡出的鄉野靈異傳奇。

    「死無人拜」是句十分惡毒的詛咒，華人社會自古以來對「祭祀」十分重視，民間信仰中普遍認為一個人死後便會成為「鬼」，而鬼一但無人祭拜便會成為厲鬼作祟他人，甚至「遊食四方，危害社稷」，有應公信仰便是因此而產生，希望透過祭祀來安撫這些孤魂野鬼，平息祂們的戾氣，甚至在為祂們建廟之後，還能因此獲得回報，保佑鄉里。

    文化局表示，首集聚焦左鎮區「十一公小祠」，揭露慘絕人寰的謀財害命事件；第2集歸仁區的孝順宮小祠，主題為鐵口直斷的有應公；第3集西港區的三姓宮小祠，講述「鬼有所歸，乃不為厲」的故事；最後1集訴說七股後港帆伯公小祠及鬼妻變神明的傳奇。

    許獻平是鹽鄉文史工作室負責人，寫過8部《南瀛厲祠誌》，內容包含七股、佳里、將軍、學甲、北門、西港、關廟以及歸仁，出版《台南市鹽分地帶有應公信仰研究》、《有求必應：台灣有應公的鄉野傳奇》等書，在台南一帶的有應公信仰研究上無人能出其右。

    《台南有應公傳奇》8月4日起每週四下午5時準時上線，邀請聽眾在這暑氣蒸騰的農曆7月置身於靈異故事的獨特「清涼」氛圍，窺探那些隱藏鄉野之間的故事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好兄弟也報復性出遊？遊學太子爺降旨這樣做 提醒以和為貴
    2022/07/29 23:10

    好兄弟也報復性出遊？遊學太子爺降旨這樣做 提醒以和為貴
    鬼門開！嘉義市城隍廟開普 15米「祥龍獻普」供品超霸氣
    2022/07/29 18:23

    鬼門開！嘉義市城隍廟開普 15米「祥龍獻普」供品超霸氣

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    鬼月到！新竹都城隍廟開虎門 2000多人揪團「夯枷」解厄
    2022/07/29 17:24

    鬼月到！新竹都城隍廟開虎門 2000多人揪團「夯枷」解厄
    迎接好兄弟！開基老大公廟開龕門 鷄籠中元祭開鑼
    2022/07/29 16:57

    迎接好兄弟！開基老大公廟開龕門 鷄籠中元祭開鑼

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    農曆7月禁忌多 求職網：企業主認｢公司內鬼」比鬼更恐怖
    2022/07/29 09:58

    農曆7月禁忌多 求職網：企業主認｢公司內鬼」比鬼更恐怖
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播