農曆7月鬼神有應！台南有應公傳奇將揭密俚語「死無人拜」緣由

《台南有應公傳奇》單元邀請國立中山大學中文系副教授羅景文（左），與有「神鬼行者」之稱的許獻平老師對談聊鄉野傳奇。（南市文化局提供）

2022/07/30 17:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕1座宮廟的建立往往伴隨重大事件，可以探查當時社會發展與民間風氣，「死無人拜」也是台語俚語一句十分惡毒的詛咒，呼應農曆7月，南市文化局「豐華學悅」Podcast頻道推出《台南有應公傳奇》單元，為神鬼傳說故事揭密。

《台南有應公傳奇》單元邀請國立中山大學中文系副教授羅景文主持，與有「神鬼行者」、「神鬼紀錄者」、「神鬼代言人」之稱的許獻平老師進行對談，引領聽眾一探那些自現代人們記憶中淡出的鄉野靈異傳奇。

「死無人拜」是句十分惡毒的詛咒，華人社會自古以來對「祭祀」十分重視，民間信仰中普遍認為一個人死後便會成為「鬼」，而鬼一但無人祭拜便會成為厲鬼作祟他人，甚至「遊食四方，危害社稷」，有應公信仰便是因此而產生，希望透過祭祀來安撫這些孤魂野鬼，平息祂們的戾氣，甚至在為祂們建廟之後，還能因此獲得回報，保佑鄉里。

文化局表示，首集聚焦左鎮區「十一公小祠」，揭露慘絕人寰的謀財害命事件；第2集歸仁區的孝順宮小祠，主題為鐵口直斷的有應公；第3集西港區的三姓宮小祠，講述「鬼有所歸，乃不為厲」的故事；最後1集訴說七股後港帆伯公小祠及鬼妻變神明的傳奇。

許獻平是鹽鄉文史工作室負責人，寫過8部《南瀛厲祠誌》，內容包含七股、佳里、將軍、學甲、北門、西港、關廟以及歸仁，出版《台南市鹽分地帶有應公信仰研究》、《有求必應：台灣有應公的鄉野傳奇》等書，在台南一帶的有應公信仰研究上無人能出其右。

《台南有應公傳奇》8月4日起每週四下午5時準時上線，邀請聽眾在這暑氣蒸騰的農曆7月置身於靈異故事的獨特「清涼」氛圍，窺探那些隱藏鄉野之間的故事。

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