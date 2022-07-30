台南尚青產銷履歷農特產 黃偉哲帶頭做公益

南市農業局今日在假日農市舉辦產銷履歷農特產品展售暨公益活動，由台南市長黃偉哲擔任1日店長代言宣傳。（台南市府提供）

2022/07/30 15:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（30）日起兩天，假日農市舉辦南市產銷履歷農特產品展售暨公益活動，由台南市長黃偉哲擔任1日店長，義賣有產銷履歷認證的火龍果及酪梨，並將義賣所得捐助南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙庇護工場，創造消費者、農民、弱勢團體3贏。

南市農業局表示，輔導農友申請產銷履歷驗證，目前農作類產銷履歷驗證面積全國第2，其中雜糧特作類驗證面積與蜂產品驗證蜂箱數皆為全國第1，亦是全國第1個通過菱角、甘蔗驗證的縣市，而蕎麥、高粱也將陸續取得產銷履歷證明。

今天活動現場展示台南在地蔬果、米糧、加工等取得產銷履歷驗證的農特產品，除推薦近期量產的火龍果及酪梨外，也特別推薦剛打入全聯通路的「幸福良時黑豆漿」、獲得2022精饌米獎銀獎的「芳榮米廠台灣越光米」、全國第1個取得蜂蜜產銷履歷集團驗證的「楠西區養蜂產銷班第3班蜂蜜」等優質農特產品。

黃偉哲表示，感謝22個農會與黃金蕎麥公司共襄盛舉這次公益活動，各農會也精心提供具有當地代表性的農特產品來義賣，另外台南女青農許玉靜捐贈救災救護器材，善心義舉值得鼓勵。

這次促銷推廣活動也與公益團體合作，提升社福團體能見度。南市心智障礙關顧協會理事長徐献志及附設展翼烘焙庇護工場總幹事蔡艷芳皆表示，庇護工場經營辛苦，雖然每位學員夥伴都盡力奉獻，但營收不佳時會降低他們成就感，非常感謝心智障礙者家庭對子女的支持，中秋佳節快到了，庇護工場推出多款精緻的中秋禮盒優惠，希望大家以行動踴躍支持。

南市產銷履歷農特產品展售暨公益活動，今日在假日農市開幕，邀請大家共襄盛舉，消費作公益，支持農民與弱勢團體。（台南市府提供）

台南市產銷履歷認證農特產品琳瑯滿目。（台南市府提供）

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