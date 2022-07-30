表揚模範父親、鑽石婚楷模 黃偉哲：最牛阿爸守護家庭

柳營士林里顏振祥代表柳區獲選台南市晶鑽爸爸，今由家人陪同開心接受柳營公所表揚。（記者楊金城攝）

2022/07/30 15:54

〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營區今天（30日）表揚13位「晶鑽爸爸」模範父親及3對鑽石婚楷模，市長黃偉哲到場恭喜送上祝福，他以代表勤奮踏實精神的「牛」形容父親總是扮演著默默守護家庭的角色，為家人遮風擋雨，對柳營、全台南「最牛阿爸」表達最崇高的敬意。

柳營區13位模範父親有顏振祥、吳深根、張天德、王增寶、王寬仁、周世雄、鄭飛皇、連萬章、顏進常、顏清池、林俊宏、胡明連、黃木田；其中大農里92歲顏清池是年紀最長者，士林里顏振祥代表柳營區接受南市府晶鑽爸爸表揚。

柳營3對鑽石婚楷模有曾來新及曾徐錦鳳賢、王土結及王黃秀賢、施擇鄰及施胡金美賢；其中東昇里結髮65年的曾來新、曾徐錦鳳夫婦代表柳營區接受南市府鑽石婚楷模表揚。

柳營模範父親和鑽石婚楷模都由家人陪同盛裝出席，分享得獎的喜悅，黃偉哲表示，愛要及時，為人子女要心存感恩，孝順父母。

其中模範父親黃木田因日前不慎摔傷，無法出席，柳營區長陳玉惠特將賀匾、獎品親送到府獻上祝福。陳玉惠說，表揚活動盼對社會起示範作用，營造溫馨和諧社區。

鹽水區長陳文琪今天表揚的13位晶鑽爸爸有康清風、張中隆、李永昌、黃任陚、林勝德、顏東國、馬進義、翁棋力、蔡春生、李久雄、陳偕順、吳明芳、張文治；其中水秀里康清風代表鹽水區獲選台南市晶鑽爸爸。

鹽水8對鑽石婚楷模為陳傳統和陳高巧雲、黃火旺和黃李敏、王金鐘和王陳勤、徐川期和徐蔡碧珠、許上雄和許王緞、蔡茂梨和蔡方明珠、蕭德茂和蕭趙樹枝、周國華和周顏秀蓮。

市長夫人劉育菁到場祝賀，她說，牽手一甲子，是緣份，更是福氣，看阿公阿嬤歡喜，大家也同沾喜氣。

鹽水區表揚8對鑽石婚楷模。（公所提供）

92歲顏清池是柳營年紀最長的模範父親。（記者楊金城攝）

結髮65年的曾來新、曾徐錦鳳夫婦代表柳營區當選台南市鑽石婚楷模。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前中）表揚柳營模範父親送上祝福，他以代表勤奮踏實精神的「牛」形容父親總是扮演著默默守護家庭的角色。（記者楊金城攝）

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