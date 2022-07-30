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    台南8旬嬤傳授古早味「蚵仔給」 青發署工讀生設計商標

    陳子芸（右）和王甄鎂運用設計專才做出蚵仔給、蜆仔給的包裝商標。（記者王姝琇攝）

    陳子芸（右）和王甄鎂運用設計專才做出蚵仔給、蜆仔給的包裝商標。（記者王姝琇攝）

    2022/07/30 14:49

    〔記者王姝琇／台南報導〕安南區鹿耳社區邀高齡88歲的獨居長者吳信阿嬤，傳授現今鮮少看得到的古早味「蚵仔給」的做法；教育部青年發展署4名暑期工讀生透過影像記錄製作步驟，設計商標包裝，做為未來開發在地產業商品行銷使用。

    鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，在地居民古早以曬鹽維生，時常用鹽巴醃漬食物保存，加上生活貧苦，吃飯粥沒有什麼配菜，常常都是一口醃漬物配一碗粥解決一餐；在地長者幾乎都會做，包括蚵仔給（「給」台語意指醃製）、蜆仔給或是魚仔給等。隨時代變遷及對健康飲食的講究，除蜆仔給在海產店的開胃小菜還看得見之外，這類傳統食物也越來越少。

    吳信阿嬤2年前因開刀行動不便加上疫情，近年來都無法出門，此次受社區之邀，口述蚵仔給和蜆仔給的做法，由蔡登進及廚師楊登友2人操作示範，不僅吳信阿嬤很開心終於能出門，從未品嚐過這類古早味的暑期工讀生們也感到非常興奮。品嚐過吳信阿嬤傳授的蚵仔給和蜆仔給後，暑期工讀生分享到「這就是阿嬤的味道」、「滋味鹹香帶甜能多吃好幾碗飯」。

    來自崑山科大王甄鎂、南台科大陳子芸、台南大學王偉誠與台灣師大研究生洪郁宸等4位暑期工讀生，分工合作記錄影像及圖文；陳子芸和王甄鎂2人更運用設計專才做出蚵仔給、蜆仔給包裝商標，並規劃做為未來開發在地產業商品行銷使用。

    鹿耳社區發展協會理事長蔡登進親自操作醃製蚵仔給的步驟，並講述當地傳統產業發展歷史。（記者王姝琇攝）

    鹿耳社區發展協會理事長蔡登進親自操作醃製蚵仔給的步驟，並講述當地傳統產業發展歷史。（記者王姝琇攝）

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