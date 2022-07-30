踏溯山海圳國家綠道 台南60師生走讀歷史與文化

探訪六甲赤山龍湖巖。（記者楊金城攝）

2022/07/30 13:37

〔記者楊金城／台南報導〕迎接2023台江建庄200年，台南社大台江分校台江流域專題人文營今天（30日）帶領親師生實地踏溯山海圳國家綠道、嘉南大圳水利歷史現場、台江流域信仰文化路徑，認識地方發展史，體會走在歷史場景的感動。

人文營60多人今早先禮敬海尾朝皇宮大道公，隨即前往茄拔，沿著山海圳國家綠道縱走嘉南大圳曾文、渡仔頭、官田3座渡槽橋，再探訪赤山龍湖巖、烏山頭水庫暨嘉南大圳水利文化路徑，下午前往古直加弄圳源頭安定保安宮、公親寮清水寺，踏溯曾文溪水患文化路徑，再回到安南區認識台江十寮拓墾文化路徑。

社大台江分校執行長吳茂成說，走讀山海圳國家綠道大圳之路，帶領大家走入村落也走進水圳，盼從「公民參與」、「文化路徑」、「流域生態」三個方向發展出山海圳國家綠道學習方案和故事地圖。

小台江水手陳彥閤、吳菀淇說，踏查山海圳近距離觀看水圳，觀察植物及環境特色，非常棒，也了解到有些路段沒有樹，夏天很熱，建議南市府多種樹，形成全段的綠色隧道。

安南國中吳尚錥、和順國中郭巧芸則說，山海圳沿線的文化路徑十分美麗，故事動人，希望介紹給國際認識，更希望大家一起來愛鄉護水，守護百年大圳給未來的學生。

台南社大台江分校台江流域專題人文營的親師生，實地踏溯山海圳國家綠道、嘉南大圳水利歷史現場。（記者楊金城攝）

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