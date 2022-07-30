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    投資劉德華主演的電影？ 女子險遭詐22萬

    女子遭詐騙，要投資劉德華主演的電影，行員與警方及時攔阻。（民眾提供）

    女子遭詐騙，要投資劉德華主演的電影，行員與警方及時攔阻。（民眾提供）

    2022/07/30 13:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康1名年輕女子經男網友介紹認識聲稱影視公司的人，正籌拍劉德華主演的電影，有票房巨星的號召，獲利可期，遊說她投資，竟信以為真，到金融機構貸款22萬元準備匯出，所幸及時被行員與警方攔阻。

    永康警方指出，這名女子懷抱著創業發財夢，隨著近年來國外影視文化快速發展，讓投資人也想在這塊大餅分得一些好處，「影視投資」成了歹徒非法集資詐騙新手法，導致被害人險些失金。

    警方表示，該女日前才在網路結識1名男網友，2人相談甚歡，男網友轉介1名從事影視電影產業的友人給女子認識，對方聲稱正在籌募拍攝劉德華主演的電影，預計明年春節上映，獲利錢景相當看好。

    為取信女子，對方還出示投資獲利企劃書，遊說加入投資，該女為把握賺錢機會，前往國泰世華商業銀行貸款22萬元當作投資創業基金，隨後再到中國信託商業銀行永康分行欲匯出基金，投資影視產業。

    此時行員主動關懷、提問，察覺有異，立即通報轄區大橋派出所到場協助，員警趕抵，經由女子手機與影視友人通話聯繫，當員警向對方表明警察身分時，對方卻誆稱受女子委託購買美甲設備，才會要求女子匯款。

    女子向員警表明，對方曾交代以代購美甲設備為由才能順利匯出款項，後來員警再以女子所提供位於中國的影視公司資料，與網路登載資訊作查詢比對，地址顯為不同有所出入，該女才驚覺自己遇到詐騙。

    永康警分局長甘炎民呼籲，防疫期間，宅經濟投資發展熱絡，民眾遇有來路不明投資標的，務必保持相對警惕之心，千萬不要未經查證，就被一時利益許諾，誤上詐騙賊船，不僅未賺得分文利益，還將畢生血汗錢一併投入虧空。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    女子遭詐騙，要投資劉德華主演的電影，行員與警方及時攔阻。（民眾提供）

    女子遭詐騙，要投資劉德華主演的電影，行員與警方及時攔阻。（民眾提供）

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