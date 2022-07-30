新營甜蜜節「夏日親子同樂會」 新營鐵道文化園區今明登場

新營甜蜜節今天以「夏日親子同樂會」主題，在新營鐵道文化園區甜蜜再現。（記者楊金城攝）

2022/07/30 12:46

〔記者楊金城／台南報導〕2022新營甜蜜節今天（30日）以「夏日親子同樂會」主題，在新營鐵道文化園區甜蜜再現，有熱鬧的生活市集、糖葫蘆、棉花糖體驗和遊戲，台南市長黃偉哲邀請親子今、明兩天快來共度甜蜜週末時光。

第二屆新營甜蜜節7月16、17日在新營天鵝湖開幕，吸引逾7500人參與，為延續這股糖甜風潮，今天起連2天又在新營鐵道文化園區活動接棒舉辦到下午5點，先由甜甜兒童劇團帶來演出，充滿童趣炒熱氣氛。

黃偉哲說，台南市有9座糖廠，冠居全台，可謂糖業之都，南市觀光旅遊局結合糖業文化在新營鐵道文化園區舉辦新營甜蜜節別具意義，呈現台南的「甜」，另方面也希望將新營甜蜜節打造為新營的品牌活動之一，明年會再續辦，活動更優化，突顯新營的產業文化和建設成果。

黃偉哲也在觀旅局長郭貞慧等人陪同下，逛市集購物為攤商加油、行銷，並發送50元的活動促銷券給排隊民眾。

郭貞慧說，新營甜蜜節今年擴大辦理，同時振興台南觀光產業，「夏日親子同樂會」包含市集、藝文表演、創意活動，現場也提供輕鬆又好玩的棉花糖、糖葫蘆DIY體驗，只要50元銅板價，歡迎民眾來趟甜蜜之旅。

新營甜蜜節以「夏日親子同樂會」主題，在新營鐵道文化園區甜蜜再現，有熱鬧的生活市集。（記者楊金城攝）

小朋友玩疊疊樂拼圖遊戲。（記者楊金城攝）

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