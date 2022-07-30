公所技工涉收賄判緩刑 廠商：申辦業務再遇到就尷尬了

台南某區公所陳姓技工承辦路證、接管審核等業務，被檢舉向廠商收賄。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/30 12:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕承辦路證、接管審核的台南某區公所陳姓技工，被檢舉向廠商開口要3萬元汰換老舊機車、5萬元安裝臥室冷氣，以及施工超時索賄1萬元，遭檢方起訴，法院依貪污罪判處，應執行2年徒刑，但緩刑5年；有業者認為，若標案在申辦相關程序時又遇到他，恐不知如何面對，民眾則以老司機名言笑稱「他不尷尬，自然就是你尷尬了」。

對此，該公所則表示，案發後，已先暫停陳姓技工的承辦業務，等候司法釐清，目前確有收到刑事判決書，是否解除他的職務，已簽辦給上級單位，後續的處理，一切依法行政。

有業者投訴指出，法院已判決，但卻是緩刑，若續留公所，之後廠商要辦理相關業務，再向他提出申請時，真的就會很尷尬了。

依照判決書內容，該技工被檢舉在2017年3月間，因代步機車老舊，有意換新，邀約常需申請路證與交管等審核的承包商，到妻子經營的店內用餐，表達希望能代為處理購車費用，後來收到3萬元現金。

2018年3月間，某營造公司施作側溝引水道箱涵工程，遞交路挖申請文件，陳正好想在住處臥室裝冷氣，向業者表達後，黃姓負責人代為支付5萬元費用。

2018年11月，陳發現某承包商施作的道路挖掘工程已經超過申請時間，以手機向業者表示恐會裁罰，但可用錢來解決，為此收賄1萬元。

案經檢舉，陳坦承犯行，並自動繳回犯罪所得的9萬元，台南地院認為事證明確，依貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂罪共3罪，各處1年9月，應執行2年，褫奪公權1年，有期徒刑部分緩刑5年，並要向公庫支付15萬元。

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