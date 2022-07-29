大益文創開幕「JETS嘉年華」被質疑 經營團隊：依法申請

「JETS嘉年華」來台南了，今天首日營運吸引民眾遊逛。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/29 22:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歐美主題樂園「JETS嘉年華」來台南了！位在東區平實營區重劃區空地的大益文創商店街今（29）日熱鬧開幕，對於外界質疑「夜市變身貨櫃商店街」，經營團隊也首度正面澄清，依法申請、不作違法的事。

這塊空地（平實段地號36、37），為國防部權屬保留地，就位在南紡商圈精華地段，占地5千坪，業者原本租地申設攤販集中場被市府打回票，後來以貨櫃商店街名義申請才獲准同意，開幕首檔引進短期JETS嘉年華遊樂園，被外界質疑「打通關係」才辦成。

大益文創商店街代表人邱進錄表示，一切依法辦理，有些法令模稜兩可，但也都按照規定申請，該怎麼做就怎麼做，每個環節包括消防安全、 建築執照、使用執照都依規定申請，驗收已經完畢，等執照發下來，貨櫃商店街才會正式招商，引進高品質商品，沒有執照絕對不會開幕，不做違法的事。

經營團隊強調，全國有上百件國有空地公開招租，依法承租，該地每月租金250萬元，沒有所謂的找關係租地，外界謠言不可信，如何結合商圈帶來人潮，促進地方經濟繁榮才重要，預計設置30個貨櫃、60間店家，未來陸續進駐。

歐美主題樂園JETS嘉年華，過去曾在高雄及桃園舉辦，獲得民眾廣大迴響。台南場今日起至10月10日，有「Wave Swinger搖擺波浪」、旋轉木馬、以及超萌的狗狗小飛車等。今天首日營運，吸引許多親子家庭一同來歡樂，直呼刺激體驗很好玩；不過，有位蔡姓家長說，市區少見這種遊樂園，只是每個遊樂設施貼近，「坐在空中晃，視覺逼迫，十分嚇人」。

台南市長黃偉哲受邀參加開幕剪綵，也親自體驗丟球等遊樂設施，回到童年樂趣，歡迎大家來遊玩，度過一個快樂美好的暑假。

「JETS嘉年華」位在南紡購物中心對面。（記者洪瑞琴攝）

「JETS嘉年華」今天開幕，台南市長黃偉哲（中排右5）應邀剪綵。（記者洪瑞琴攝）

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