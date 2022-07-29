穿白襯衫西裝褲白天闖空門 怪盜「上班族」摸走30萬鑽石

毛姓男子落網時，正穿著他的招牌犯案衣物。（民眾提供）

2022/07/29 20:39

〔記者王捷／台南報導〕毛姓男子專挑白天犯案，為掩人耳目犯案時總穿一身白襯衫配西裝褲，警方因此替他取了「上班族」這個綽號，而他在鬧區一星期內連犯4件侵入住竊案，偷走30萬的鑽戒，都是從防火巷進入，爬到透天二樓行竊，而且偷完以後還會把現場恢復原狀，但他自認的完美犯罪也因犯案穿的白襯衫被警方鎖定，訊後警方將他以竊盜罪移送法辦。

毛男才30歲，但有多項竊盜的紀錄，過去他的竊盜手法粗糙時常被抓，在入監服刑「進修」後，這次出獄後改變作案手法，他行竊的目標都是透天宅，且要符合兩點特徵他才會計畫行竊，首先住宅後方的防火巷不能有監視器，第二是二樓的窗戶沒有上鎖，鎖定目標後他會在附近閒晃幾天，觀察屋主的作息，趁著白天一家人都出門上班才行動。

一星期內，毛男連續犯四件竊案，由於他在犯後還會幫屋主恢復原貌，因此當被害人發現時，已經過了一段時間，其中還有被害人的30萬鑽戒遭竊，警方因此成立專案小組，調閱了相關影像，他犯案時穿著的白襯衫、西裝褲，原本是為了不讓人起疑，豈料成為警方鎖定他的特徵，今天上午警方持票到毛男家逮人，他當時正穿著那套招牌穿著；目前警方正在清查毛男持有的贓物，並擴大追查最近的竊案是否跟毛男有關。

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