藍營南市議員被控施壓警 台灣基進：最糟糕的反民主示範

台灣基進南市議員參選人李宗霖（右2）今天再赴王家貞服務處前直播，呼籲她正面回應疑慮。（記者王姝琇攝）

2022/07/29 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進南市黨部主委、東區市議員參選人李宗霖22日向議員王家貞下戰帖、邀辯論，事後卻傳出王疑似對警察施壓，「請李宗霖不要再去王家貞服務處」。李宗霖今（29日）再赴王家貞服務處開直播，痛批「跪降議員濫權施壓，自稱俠女卻是畏戰專家！」王家貞則認為對方蹭熱度，表示「不想回應」。

李宗霖表示，25日中午台南市警方保防組人員直接至台灣基進台南黨部，表示「接收到上頭壓力，請李宗霖不要再去王家貞服務處」。對此，李宗霖強烈質疑王濫用議員權力對台南警方施壓，以剝奪台南基進言論自由與競選行為自由。警方回應表示，僅基於活動安全維護需要，派員前往拜訪，未受到施壓。今天警方也派出10多人到王家貞服務處維持秩序。

李宗霖說，民主制度本就應透過辯論解決公共議題中的矛盾，邀王家貞公開辯論展現最基本民主素養，結果王家貞作為議員卻閃躲避戰、放話後就落跑，更疑似對警察施壓，可謂是最糟糕的反民主示範。

李宗霖直言，所謂中共與台灣之和平談判絕不可能尊重台灣主權，王家貞卻試圖推動與中國和平談判「赤裸裸的向中國輸誠」，根本就是直接向中共舉白旗。

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