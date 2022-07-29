快！6點半封路！台南聖母廟馬拉松跑者 與陸蟹「搶路權」

為避免母蟹降海釋幼過程遭路殺，台江國家公園管理處30日將於園區青草崙堤防防汛道路進行封路。（正統鹿耳門聖母廟提供）

2022/07/29 14:44

〔記者王姝琇／台南報導〕聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松將於明日下午4點起跑，路線行經青草崙堤防防汛道路，適逢陸蟹繁殖季，明晚6點半起封路管制，跑者得在這之前通過此路段，否則將喪失資格，形成跑者與陸蟹「搶路權」的另類趣味！

迎接七夕情人節到來，台南土城正統鹿耳門聖母廟與府城超級馬拉松協會於30日聯合舉辦「2022聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，吸引近2千人報名參加；賽程分為42.7公里「全馬組」、21公里「半馬組」、10公里組及5公里組，路線將繞行城安路、青砂街、台江大道六段、台江海岸觀光自行車路線、城西社區等範圍，宛如在地土城巡禮。

為保護兇狠圓軸蟹順利繁衍，台江國家公園於今年7、8月陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，在青草崙堤防防汛道路執行護蟹交管，下次交管剛好落在舉辦馬拉松賽的7月30日晚上6點半至9點半進行。主辦單位提醒，此路段為半馬、全馬路跑的12公里處，跑者須在晚間6點半前通過本區域，否則會喪失完賽資格。

活動當天除有假日市集、餐車、街頭藝人表演之外，在下午3到5點還有「聖母廟月老星君」快閃拍照活動，民眾只要捕捉到「野生月老星君」，拍照上傳、打卡、按讚，就可以兌換獨家限定禮，戀愛馬克杯、月老姻緣綁線帶等；到聖母廟宮廷古風攝影棚拍照打卡另送限量月老刺繡貼，總數超過500分好禮免費領取。

被票選為台灣10大月老廟之一的正統鹿耳門聖母廟「月老星君」，重建落成迄今近40年促成良緣無數。每對前來還願的新人，聖母廟都將其結婚照編號、貼在通往「月老殿」的樓梯走廊，目前已累積近5萬對，讓拾階而上的香客驚呼不已！

每年7、8月是台灣陸蟹降海釋幼遷徙的高峰期。（正統鹿耳門聖母廟提供）

正統鹿耳門聖母廟30日下午3到5點舉辦「聖母廟月老星君」快閃拍照活動。（正統鹿耳門聖母廟提供）

鹿耳門聖母廟月老星君促成良緣無數，近5萬對新人結婚照貼滿通往月老殿的樓梯走廊。（正統鹿耳門聖母廟提供）

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