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    台南山區大廟的人情味！ 百年榕樹下設普度公燈為好兄弟照路

    山上區新莊里大庄福緣宮農曆7月有在百年榕樹下掛置普渡公燈的習俗，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    山上區新莊里大庄福緣宮農曆7月有在百年榕樹下掛置普渡公燈的習俗，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    2022/07/29 13:23

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是農曆7月1日，在民間有「鬼門開」的信仰習俗，雖然現代化的夜間照明設施已經很普遍，但台南山上區新莊里大庄福緣宮仍保留掛置普度公燈的傳統，尤其是設在百年榕樹下，更是罕見，展現了鄉下地方的人情味。

    農曆7月以普度公燈為好兄弟照路的習俗逐漸式微，早期常見海邊或山裡等偏遠聚落，有別於一般家戶設在門口，新莊里則由廟宇來掛置，是大庄當地的重要傳統，備受關注。

    新莊里代天府福緣宮是大庄聚落的知名廟宇，每年農曆7月，都在前方廣場的百年榕樹下設普度公燈，掛置之前，還會先準備供品祭拜，對於傳統習俗，相當慎重。

    福緣宮主委陳鳳文表示，農曆7月的首日，以及最後1天，都各有「頭牙」、「尾牙」的祭拜，中元節時則進行普度活動，讓好兄弟享用豐富供品，一切習俗，都遵照傳統舉辦。

    陳鳳文說，早期會使用油燈，現在則以電燈為主，找來竹子，並拿斗笠當頂蓋，手工製作，掛置點是原縣政府時期列管的百年榕樹，特別與眾不同。

    福緣宮前方有2株列管的百年大榕樹，為該聚落最搶眼的綠色地標，林蔭下也是信眾乘涼、休憩的場所，廟方掛起普度公燈，引起矚目。

    山上區長余基吉也強調，市政府努力照顧偏區，目前一些聚落的夜間照明設施都很普及，加上隨著社會演進，掛普度公燈的習俗日益罕見，大庄福緣宮展現了鄉下純樸的人情味，這樣的傳統，值得繼續保存下去。

    山上區新莊里大庄福緣宮農曆7月有在百年榕樹下掛置普渡公燈的習俗，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    山上區新莊里大庄福緣宮農曆7月有在百年榕樹下掛置普渡公燈的習俗，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    山上區新莊里大庄福緣宮農曆7月有在百年榕樹下掛置普渡公燈的習俗，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

    山上區新莊里大庄福緣宮農曆7月有在百年榕樹下掛置普渡公燈的習俗，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

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