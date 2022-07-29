不只健身也可打球、攀岩、溜直排輪…台南首座全民運動中心啟用

市長黃偉哲揭牌下，台南首座全民運動中心熱鬧啟用，內部設施多元。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/29 13:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府成立首座全民運動中心，除了健身設施之外，還可以打球，攀岩，以及做有氧課程，甚至規劃室內田徑場，進行直排輪訓練，功能多元，今天熱鬧啟用。

這座「新市全民運動中心」，建置在遠東科大的體育館內，今天揭牌後，「開箱」內部設施，包含地下室，羽球、籃球、桌球、撞球、足球，以及攀岩、直排輪等項目，還有銀髮族樂齡課程與小朋友安親班的服務。

市長黃偉哲今天主持啟用典禮，與各界貴賓一起揭牌，並體驗各項設施，將全力推廣，提供大南科區鄉親更多元、優質的運動場館。

市政府與大學合作，補助建置該中心，黃偉哲致詞時也感謝遠東在不影響學生使用的前提下，將校園場館資源開放與社區共享，並主動挹注經費，將設施更優化。

黃偉哲提到，台南目前除了永華國民運動中心之外，還即將興建的新營區、安南區，永康區的全民運動館，這次與遠東合作，共同挹注資源，新市全民運動中心率先登場，造福地方鄉親。

黃偉哲強調，該中心由學校運動團隊經營管理，建置新型態的場館，相當專業，他也承諾，台南會持續投入資源與設施，培養台南全民運動、競技運動的優質環境。

黃偉哲不忘宣傳今天開始在亞太國際棒球訓練中心舉行的第六屆U-12世界盃少棒錦標賽，共有42場比賽，台灣隊派出精銳小將出賽，也希望民眾共同來加油。

這次市政府體育局與遠東科大合作建置「新市全民運動中心」，是體育局成立後首個增設的運動場館，展現推動全民運動的決心。

全民運動中心內各項設施收費平價，無論是綜合球場、律動教室、健身房，以及各球類等核心設施，都有開放，非常歡迎大家朋一起入館運動。

遠東科大校長王榮聖指出，遠東落實社會責任已行之多年，與社區關係緊密，運動中心建置更能拉近大學與社區的距離，該校與體育局長期合作，無論是在全民運動的推廣，或是運動競技人才的培育，都不遺餘力。

市長黃偉哲揭牌下，台南首座全民運動中心熱鬧啟用，內部設施多元。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲揭牌下，台南首座全民運動中心熱鬧啟用，內部設施多元。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲揭牌下，台南首座全民運動中心熱鬧啟用，內部設施多元。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲揭牌下，台南首座全民運動中心熱鬧啟用，內部設施多元。（記者吳俊鋒攝）

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