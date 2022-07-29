南市編2500萬收容流浪犬 台61線等快速道路下為優先

南市收容流浪犬隻空間有限，目前評估以台61線、台84線等快速道路底下空間來收容。（記者蔡文居攝）

2022/07/29 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市近年來發生多起流浪犬攻擊傷人事件，引起社會關注及地方困擾。南市府明年已編列2500萬元建設收容設施，以緊急收容遊蕩犬隻，並評估以台61線、台84線及86線快速道路底下空間來收容遊蕩犬。

台南市議會今天進行「南市遊蕩犬貓問題對策與收容安置作為」專案報告，由農業局長李建裕率動保處長吳名彬等單位主管到議會報告。與會議員對於南市流浪犬數量居高不下，且常發生人犬衝突事件，要求農業局應拿出辦法解決流浪犬的問題。

農業局長李建裕表示，根據農委會全國遊蕩犬隻調查，台南市數量從2015年的2萬4000多隻，到2018年為2萬2000多隻，2020年則降至1萬9000多隻，呈現逐年遞減。

農業局長李建裕表示，市府明年已編列2500萬元來建設收容設施，並請各區公所對轄內適合的收容場所進行盤點，再來評估適合地點。希望採多方面來執行，並優先針對北門、學甲、七股區等行政區來進行。

動保處長吳名彬說，目前有評估台61線、台84線及86線快速道路底下土地，遠離人群社區的地點來設置，其中以台61線、台84線地點較適合，但這些地方涉及土地使用合性問題，市府交通局已於昨天函請交通部公路總局，希望能在快速道路橋下區域，可增訂遊蕩犬收容相關內容，讓快速道路底下空間可以收容遊蕩犬。

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