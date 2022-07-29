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    「無照密醫」誆NK細胞療法詐逾2000萬 癌婦花500多萬仍病逝

    楊男等人自製「衛福部」字樣的同意書，騙取民眾信任。（檢方提供）

    楊男等人自製「衛福部」字樣的同意書，騙取民眾信任。（檢方提供）

    2022/07/29 12:21

    〔記者王捷／台南報導〕台南檢警偵破一件「假醫師真詐財」案，楊姓男子用中國來的不明藥劑，誆稱NK細胞療法能治療癌細胞，向罹癌的葉婦收取500萬的「治療費」，足足高出國內相同療程的5倍以上，還自己列印「衛福部」字樣療程同意書騙取民眾，葉女注射針劑後不但直接送到急診，去年四月還因癌症過世，檢方依加重詐欺、醫師法等罪起訴，楊男等人也被裁定收押。

    楊男在國外讀了學士後醫學系，但回國以後卻沒有考取醫生執照，他引進來路不明的藥劑，自稱擁有五種技術能治療癌症，也能做NK療法（Nature Killer Cell，自然殺手細胞療法），國內也有療程技術。

    然而楊男都誆稱跟日本博士合作，實際上抽完被害人的血液後，由楊男同夥給將血液交給中國籍人士，而該不知名的中國人又自稱來自日本實驗室，楊男等7名同夥，在兩年來向被害人詐了兩千多萬，其中還有兩名護理師幫他從榮總新竹分院偷針筒、酒精棉片一百多份，都被檢警查出來，

    檢方指出，以衛福部核准的完整NK療程收費約在23萬到175萬不等，但是楊男跟害人葉女家屬一次收取三期治療費用高達534萬，惡性重大，犯後均矢口否認犯行，所以用組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、加重竊盜及醫師法等罪嫌提起公訴，南院裁定羈押。

    兩名護理師從醫院偷出來的針頭、酒精棉片。（檢方提供）

    兩名護理師從醫院偷出來的針頭、酒精棉片。（檢方提供）

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