台南警掃黑逮30人 「大尾」被攻堅雙手抱頭落網

南警持槍衝入屋內逮人，控制現場，嚇令犯嫌雙手抱頭不許動，個個驚嚇如呆。（南市刑大提供）

2022/07/29 12:07

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局執行全國同步掃黑專案，淨化年底選前治安，掃黑行動今天（29日）結束，半個月來共檢肅5名治平對象、25名黑幫成員，緝獲各式槍枝5枝、子彈44顆，另向上溯源逮捕供毒藥頭49人，展現維護治安決心。

台南市刑警大隊大隊長林宏昇說，這次南市掃黑剷除暴力討債集團1個、暴力犯罪集團4個，只要不法分子為非作歹、欺壓善良，警方絕對一個都不會放過，全力掃蕩到案，斷絕金流，斬草除根。未來將持續掃黑、肅槍、緝毒、打詐及查賄制暴等治安重點工作。

南警查辦案件中，有高姓男子占地為王，成立土方暴力勒索集團，向土方相關工程業者收取保護費，更命外來土方業者跟他報備、繳交一筆公關費（保護費）才能保障工程進行，涉嫌恐嚇取財；案經永康分局執行拘提、搜索行動，緝獲高姓主嫌及3名共犯到案，以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪移送偵辦，主嫌並經台南地方法院裁定羈押。

第三分局逮捕治平對象，瓦解暴力討債集團時，警方持槍衝入屋內逮人，嚇令犯嫌雙手抱頭不許動，個個驚嚇如呆。

在肅槍部分，南市刑大偵一隊與科偵隊聯合出擊，7月26日查獲林嫌地下改造槍械工廠，起獲改造槍枝1枝、子彈13顆及改造工具一批。

警方掃黑逮捕黑幫成員。（南市刑大提供）

南警查獲改造手槍工廠。（南市刑大提供）

警方查扣暴力集團犯案證物。（南市刑大提供）

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