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    阿飄月鬼故事又盛行 台南這裡傳有紅衣女半夜咧嘴對人笑

    台南五妃街夜景，早期老一輩會告戒晚上最好不要路經這裡，不過時至今日，傳說式微。（記者洪瑞琴攝）

    台南五妃街夜景，早期老一輩會告戒晚上最好不要路經這裡，不過時至今日，傳說式微。（記者洪瑞琴攝）

    2022/07/29 11:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆7月鬼門開，「阿飛」「阿飄」鬼故事也跟著盛行。台南中西區五妃街傳說在夜半時分，會有紅衣女孩悄悄跟著被她盯上的人咧嘴笑，快跑沒有用，要撒些糖果分散她的注意力才能順利逃脫，看完南美館「殭屍展」可以順道來試試膽！

    有這樣的傳說，跟當地五妃廟聯想有關，五妃廟是墓廟合一的陰廟，墓塜與廟宇緊密相連。原五妃墓立於1683年（明永曆37年），清廷將領施琅攻進台灣，明末寧靖王朱術桂殉死妃妾袁氏、王氏、秀姑、梅姐、荷姐5人合葬之處，至今已有3百餘年歷史；墓旁還有1座小祠義靈君墓，祭祀著當年一同殉死的兩位侍從；墓址昔日為「魁斗山」，因為魁桂音近，諧音稱桂子山，過去附近一片荒蕪，罕有人跡，因此也稱為「鬼仔山」。

    其實時至今日，五妃廟不但是1級古蹟，廟後的金龜樹也是列管珍貴老樹，環境清幽綠意盎然，五妃街附近美食店家林立，對面是市立棒球場，已是府城歷史旅行景點。

    「台南式」粉專發文五妃廟故事，有網友說「經過有時間，就會上個香」、「我在五妃廟旁住了10幾年，沒聽說過，也沒看過」、「30幾年前五妃街學區到了晚上不僅沒有人，還沒有幾盞路燈，好暗好暗 」、「吃個豆腐冰壓壓驚」、「不知道拿出薪水單會不會把她們嚇跑」、「沒聽過小女孩的故事欸」、「以前聽老人家說半夜不要去五妃街和新天地附近」。

    也有人KUSO說「我曾經試著深夜裡去找尋這個愛笑的她，大概是我手裡拿著球棒的關係，她從來沒有現身過，也許改天我應該換成一朵玫瑰花試試」。

    台南五妃廟是一級古蹟的「陰廟」。（記者洪瑞琴攝）

    台南五妃廟是一級古蹟的「陰廟」。（記者洪瑞琴攝）

    台南五妃廟是1級古蹟。（記者洪瑞琴攝）

    台南五妃廟是1級古蹟。（記者洪瑞琴攝）

    五妃廟後方金龜樹已有80餘年歷史，是市府列管珍貴老樹。（記者洪瑞琴攝）

    五妃廟後方金龜樹已有80餘年歷史，是市府列管珍貴老樹。（記者洪瑞琴攝）

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