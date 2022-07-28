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    最接近城市的曙光 台南左鎮二寮日出發生「看不見」危機

    左鎮二寮的日出、雲海，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮二寮的日出、雲海，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

    2022/07/28 21:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮二寮的日出、雲海，遠近馳名，並被譽為「最接近城市的曙光」，但現在觀景區，以及路旁欄杆等眺望角度的正前方，都因為竹子、銀合歡等雜木一直竄生，已經嚴重遮擋視野，浮現了「看不見」的危機，民眾難以遊賞，持續反映，卻仍未改善，枝幹都無修剪，質疑公部門「擺爛」。

    左鎮二寮以月世界特色著稱，且不必深入高山，在低海拔就能欣賞日出美景，之前也是台南市跨年三部曲的壓軸「元旦迎曙光」活動地點，相當熱門，近來因樹木枝幹竄生，影響遊賞視野，引發議論。

    對於竄生的樹木枝幹遮擋觀景台視野一事，西拉雅國家風景區管理處也相當無奈，接獲民眾反映後，就與相關單位現勘，商討修剪、改善事宜，但轄管的農委會林務局「不放行」。

    在會勘時，林務局嘉義林區管理處就認為，現場地勢環境屬林地植樹、造林的範圍，依森林法規定，不宜樹木採伐。

    另外，經過確認，現場也是水源保護區，不宜樹木採伐，應維護當地水保。

    針對二寮一事，嘉義林管處副處長李定忠表示，轄管的國有林地，以植樹造林，維持國土保安功能為主，若觀景場所需要進行樹木或雜草的修剪，應由管理權責機關依森林法第9條規定，提出申請，核准後才能施作。

    李定忠說，管理權責機關也可依照森林法第8條規定，向林管處辦理租用或撥用，提出修剪計畫，核可後進行施作。

    民眾則批評，嘉義林管處的說法等於讓西拉雅風管處束手無策，且僅是枝幹修剪，而非整株砍伐，竟扯到國土保安，未免太沉重了。

    民眾也抨擊，依照林管處的邏輯，觀景台與路旁欄杆前方的樹木一直長高，西拉雅不就得持續擴大租用或撥用林地？以進行枝幹的修剪，無疑是在刁難。

    左鎮二寮的觀景台，以及路旁欄杆等前方，雜木枝幹竄生，嚴重遮擋眺望視線。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮二寮的觀景台，以及路旁欄杆等前方，雜木枝幹竄生，嚴重遮擋眺望視線。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮二寮的觀景台，以及路旁欄杆等前方，雜木枝幹竄生，嚴重遮擋眺望視線。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮二寮的觀景台，以及路旁欄杆等前方，雜木枝幹竄生，嚴重遮擋眺望視線。（記者吳俊鋒攝）

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