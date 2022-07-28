許忠信再批福龍寶塔案 黃偉哲：君子之爭沒看到君子

無黨籍台南市長參選人許忠信再度針對福龍寶塔案召開記者會，緊咬對手黃偉哲。（記者劉婉君攝）

2022/07/28 21:26

〔記者劉婉君／台南報導〕無黨籍台南市長參選人許忠信今天針對福龍寶塔案再度召開記者會，質疑業者給律師陳文禹的法律顧問費720萬元，遠高於行情，且分3次密集給付，他在律師界那麼久，從來沒聽過。而陳文禹長期協助民進黨訴訟，財團法人21世紀基金會董事長高育仁控告前民進黨台南市黨部執行長蔡麗青損害名譽案，也由陳文禹代理訴訟，黃偉哲有無涉及刑法收受「其他不正利益」罪，檢調應查明。

黃偉哲今天在台南市議會也遭到國民黨籍市長參選人、市議員謝龍介質疑納骨案，黃偉哲在接受媒體訪問時表示，選戰開打至今，「君子之爭」裡只看到競爭，沒看到君子，朝對手潑髒水或攻擊，等到選後再還人家清白，這種事4年前就已經發生過了，他在4年前就是這樣被潑髒水。希望市民對他3年多以來的施政能給予肯定，司法的事情就讓司法來解決，相信司法勿枉勿縱，但在現階段用這種方式一直潑髒水，令人非常無法接受。

許忠信在記者會中指出，匯款的啟承公司實際負責人，從持股與公司地址來看，應該就是自首行賄的李瑞祥。法律顧問為長期信任關係，費用通常也是分期支付，但啟承公司與陳文禹間未見長期信任關係，1個月20萬、720萬元分3次密集給付，金額之高及給付方式，邏輯上就不對，他從來沒聽過。

許忠信表示，他翻閱陳文禹經手的400多件訴訟案件，發現他長期協助民進黨及其民代提起訴訟，2018年台南市長選舉時，高育仁控告時任民進黨台南市黨部執行長蔡麗青損害名譽之民事賠償事件，目前正由最高法院審理中，律師費用如何支付，檢調應加以明查，黃偉哲也應該說清楚。

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