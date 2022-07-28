為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    成大傳憾事 醫工系2年級生墜樓不治

    成大今天傳出不幸憾事，1名醫工系2年級男生墜樓不治。（記者洪瑞琴攝）

    成大今天傳出不幸憾事，1名醫工系2年級男生墜樓不治。（記者洪瑞琴攝）

    2022/07/28 20:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天農曆「鬼門開」，成功大學傳出不幸憾事，1名醫學工程系2年級男學生自敬業第1宿舍墜樓，傷重不治，由於該生平日表現無異常，但有留下遺書內容「時候到了，希望生命能結束在自己的手中....」，令師生聞訊皆感驚訝與不捨。

    成大副校長兼發言人李俊璋表示，該名學生為醫工系2年級生將升3年級，之前在校生活無異常表現，不是高風險輔導對象，昨（27）日清晨3時在宿舍燒炭想輕生，被其他宿友發現後通報校方救回，並通知家長帶他回高雄家中休養。

    今天下午3時左右，他向家人說要回宿舍拿東西，由父親陪同返校，父親在樓下等候，因為進宿舍大樓要刷卡，他請宿舍管理員幫忙消磁進來後，並借故支開管理員離開後，他自行上到12樓竟往下跳，跌落至3樓，校方與119獲報趕扺現場，該生已傷重不治。

    據了解，該生個性心思細膩，昨天被發現燒炭輕生時，還將宿友的私人物品用塑膠袋包好，表達歉意怕煙味影響別人，現場留有遺書內容提到對於國中時期同學自殺印象深刻，「你們可能都會很驚訝，平常我都隱藏的很好」「時候到了，希望生命能結束在自己的手中」，沒有透露為何輕生念頭，校方無從得知原因，推敲跟課業壓力、感情因素或憂鬰問題無關連。

    全案已報請檢警相驗調查， 家人傷痛不已，並且移回高雄料理後事。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雄中學生留校自習遇鎖門 從2樓爬下墜落送醫
    2022/07/22 19:16

    雄中學生留校自習遇鎖門 從2樓爬下墜落送醫
    新北新店6旬婦人摔落2樓半屋突 被發現時已無呼吸心跳
    2022/07/21 19:57

    新北新店6旬婦人摔落2樓半屋突 被發現時已無呼吸心跳

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    驚險！ 小孩從6樓墜落 路人徒手接住救命
    2022/07/20 21:50

    驚險！ 小孩從6樓墜落 路人徒手接住救命
    毒鴛鴦躲警６樓墜下 女死男重傷
    2022/07/20 05:30

    毒鴛鴦躲警６樓墜下 女死男重傷

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播