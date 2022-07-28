成大傳憾事 醫工系2年級生墜樓不治

成大今天傳出不幸憾事，1名醫工系2年級男生墜樓不治。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/28 20:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天農曆「鬼門開」，成功大學傳出不幸憾事，1名醫學工程系2年級男學生自敬業第1宿舍墜樓，傷重不治，由於該生平日表現無異常，但有留下遺書內容「時候到了，希望生命能結束在自己的手中....」，令師生聞訊皆感驚訝與不捨。

成大副校長兼發言人李俊璋表示，該名學生為醫工系2年級生將升3年級，之前在校生活無異常表現，不是高風險輔導對象，昨（27）日清晨3時在宿舍燒炭想輕生，被其他宿友發現後通報校方救回，並通知家長帶他回高雄家中休養。

今天下午3時左右，他向家人說要回宿舍拿東西，由父親陪同返校，父親在樓下等候，因為進宿舍大樓要刷卡，他請宿舍管理員幫忙消磁進來後，並借故支開管理員離開後，他自行上到12樓竟往下跳，跌落至3樓，校方與119獲報趕扺現場，該生已傷重不治。

據了解，該生個性心思細膩，昨天被發現燒炭輕生時，還將宿友的私人物品用塑膠袋包好，表達歉意怕煙味影響別人，現場留有遺書內容提到對於國中時期同學自殺印象深刻，「你們可能都會很驚訝，平常我都隱藏的很好」「時候到了，希望生命能結束在自己的手中」，沒有透露為何輕生念頭，校方無從得知原因，推敲跟課業壓力、感情因素或憂鬰問題無關連。

全案已報請檢警相驗調查， 家人傷痛不已，並且移回高雄料理後事。

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