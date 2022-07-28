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    新國科會南科管理局揭牌 首任局長蘇振綱就任

    國家科學及技術委員會南部科學園區管理局揭牌。（記者劉婉君攝）

    國家科學及技術委員會南部科學園區管理局揭牌。（記者劉婉君攝）

    2022/07/28 17:52

    〔記者劉婉君／台南報導〕科技部改制為「國家科學及技術委員會」，並於昨天掛牌，「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局」今天下午揭牌，首任局長由蘇振綱就任，新國科會主委吳政忠南下宣讀布達令及頒授機關印信。

    吳政忠致詞時表示，改制之後的新國科會，責任比原來的科技部更大，國家的產業發展與科學園區有緊密的關係，科學園區是最後一哩路，替台灣在賺錢。從上游的研發成果、中游把技術變得更純熟，再接到下游的產業，就是一條龍，這條龍如果環環相扣，就是競爭力，台灣雖然小，只要跨部會合作起來，台灣的競爭力會是世界頂尖的。

    吳政忠指出，原本的國科會及科技部比較偏上游的研發，新國科會將以原有的基礎研究持續加碼，加上科學園區半導體及未來趨勢科技，如量子科技、太空通訊衛星等，外溢到其他產業，涵蓋食醫住行育樂，讓科技與社會需求及環境永續結合。

    蘇振綱指出，南科成立迄今邁入第26個年頭，去年共創造破兆產值，就業人數於今年5月突破9萬人，創歷史新高，未來會持續開創園區動能、前瞻布局、永續發展，並推動職場平權、扣合2050淨零排放，以同理心提供園區事業野伴更精進的服務效能。

    國家科學及技術委員會首任主任委員吳政忠（左），頒授機關印信給南科管理局首任局長蘇振綱（右）。（記者劉婉君攝）

    國家科學及技術委員會首任主任委員吳政忠（左），頒授機關印信給南科管理局首任局長蘇振綱（右）。（記者劉婉君攝）

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