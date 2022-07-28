台南11區獲台灣城鎮品牌獎 七股區首參賽就拿金牌

七股、六甲、龍崎區獲獎，其中七股區獲金獎。（七股公所提供）

2022/07/28 18:30

〔記者楊金城／台南報導〕第4屆台灣城鎮品牌獎揭曉，今天（28日）頒獎，台南市有11個行政區獲獎，實在很猛，其中七股區首次參加就勇奪金獎，全台金獎就只有2個，由副總統賴清德頒獎，而六甲區連2年獲獎。

南市在第4屆台灣城鎮品牌獎有七股區勇奪金獎，安平區獲銀奬，後壁區、中西區、南區銅獎，東區獲形象設計經營獎，白河區、六甲區獲得文化傳承創新獎，仁德區獲得最佳行銷推廣獎，麻豆區獲得數位智慧轉型獎，龍崎區獲選綠色環境永續獎。

其中六甲區連2年蟬聯台灣城鎮品牌獎（去年停辦），區長陳啓榮說，六甲先是2020獲選銀獎與數位智慧轉型獎，今年六甲區公所以文化傳承生活創新，結合當地獨特歷史與人文生活，推出系列出版品「老屋風華-六甲古建築特輯」、「詩情畫意-六甲建築色鉛筆詩畫集」與「絕代風華~六甲老照片專輯」，重現昨日六甲風華，找回深厚的文化底蘊，榮獲文化傳承創新獎肯定。

台南市民政局說，市長黃偉哲勉勵區公所要積極發揮創意，利用在地特色地景風貌及人文風采底蘊，透過品牌的行銷、青年的投入和科技的運用等方式，發展出最適合的在地特色產業與經濟，才能創造就業機會及人口回流。

南市民政局長姜淋煌說，這次得獎的11個區公所創意無限，各自運用在地特色，以人為本精神，結合新創觀念，找出自身優勢，帶動地方產業新發展，再次讓台南被更多人看見，歡迎遊客來台南走走，一起發現台南的文化與特色。

七股區首次參加台灣城鎮品牌獎就勇奪金獎，區長顏文穗喜出望外，七股以「黑面琵鷺之鄉」打造人與自然共榮的家為識別品牌，除保護曾文溪口、七股潟湖濕地景觀及黑琵生態環境外，也有全台第一的農漁特色產業及一群返鄉青年們與在地耆老共同攜手，打造共好共榮的魅力漁村。

第4屆台灣城鎮品牌獎揭曉，今天（28日）頒獎，台南市有11個行政區獲獎。（南市府提供）

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