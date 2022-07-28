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    台南社大市集設「市政肥皂箱」搶手 10議員參選人爭取開講曝光

    台南社大將於週六舉辦「教與學市集」，現場將設置「市政肥皂箱」，讓素人參政的青年參選人自由上台發表政見。（資料照）

    台南社大將於週六舉辦「教與學市集」，現場將設置「市政肥皂箱」，讓素人參政的青年參選人自由上台發表政見。（資料照）

    2022/07/28 14:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學將於週六舉辦「教與學市集」，現場將設置「市政肥皂箱」，讓素人參政的青年參選人自由上台發表政見。這項措施十分搶手，目前已有各黨派10名議員參選人將出席開講，爭取曝光的機會。

    目前表態出席的議員參選人，包括民進黨周嘉偉、朱正軒，時代力量陳健大明、李冠霖，歐巴桑聯盟邱瓊儀，民眾黨江明宗、洪岳銘、台灣基進李宗霖、吳依潔，無黨林緯等10人。

    台南社大策劃人陳冠達表示，隨著年底選舉的接近，台南社大將在現場設置了「市政肥皂箱」的區域，讓素人參政的青年候選人自由上台發表政見，並接受現場公民提問。社大則以「公民聲音、青年政見」為題，除由綠交通社、鐵馬社提出蹲點多年的議題給第一次參選的候選人參考外，也提前蒐集許多公共社團、師生希望促進、改善的公共意見，讓參選人聽見公民聲音、融入政見。

    陳冠達表示，在疫情下一直保持著學習熱情的台南社大師生，今年「玩」出許多令人驚喜的公共參與成果，包括學習科普、田野調查的公民科學家班，發起護蟹、守護穿山甲及記錄溪流生態的行動。好生活研究為主題的學習，加上讓素人參選人與公民交流意見的市政肥皂箱，將在30日（週六）下午3點到6點，於台南市文化中心假日廣場，以將近50個攤位的教與學體驗市集方式，邀請市民們來參與台南社大師生們學習成果的展現。

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