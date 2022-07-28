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    盼南山公墓全區保存 台南市長參選人商毓芳設立「護國神山」碑

    台南市長參選人商毓芳在南山公墓設立「護國神山」碑。（商毓芳競選團隊提供）

    台南市長參選人商毓芳在南山公墓設立「護國神山」碑。（商毓芳競選團隊提供）

    2022/07/28 14:02

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為南山公墓全區保存發聲，台南市長參選人商毓芳偕同守護南山公墓志工與文化工作者，在南山公墓設立「護國神山」碑，前北農總經理吳音寧特別派人送來1對「江湖正義」旗幟襄贊、聲援。

    商毓芳競選團隊選在7月27日立碑，有特殊意義，資深台南文史工作者鄭道聰表示，1662年7月27日荷蘭艦隊司令雷爾生（Cornelis Reyersen），率兩艘快船（jacht）來進行水域勘探，是台灣島史中最早有關測量的文字記錄，也是荷蘭決定在台灣建城的關鍵，所以台灣建城400年可以說從這一天開始的。

    商毓芳競選團隊表示，「護國神山」立碑位置有經過搏杯才立碑，並徵詢過宗教文化與文史志工的指點作好敬祖神明的禮儀，祈求祖先守護土地，也將設打卡地標，希望大家共同關注發聲。

    商毓芳表示，400年前荷蘭人來測量台灣的水有多深，立「護國神山」碑，就是要測量台灣人的現在的文化意識要多深，台南人自認為文化古都的底蘊有多堅實。她並預告今（28日）晚上11點過後，就是農曆7月1日鬼門開，將有重大消息要對外公佈。

    台南塾創辦人，也是知名的「唸歌」羅士哲特別為「護國神山」立碑做了一首「思雙枝」並於立碑完成後，現場演唱首次發展。石碑是手雕花崗岩，為府城舊廟老件，「護國神山」4字是由南山守護志工張家豪手書，並書一幅對聯「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，地磚是府城拆老屋之清代老磚，由仁德有50石雕老師傅趕工完成，諸多志工共同整地、立碑，一起完成這件歷史基石。

    台南市長參選人商毓芳在南山公墓設立「護國神山」碑，有先經過經過搏杯與祭拜。（商毓芳競選團隊提供）

    台南市長參選人商毓芳在南山公墓設立「護國神山」碑，有先經過經過搏杯與祭拜。（商毓芳競選團隊提供）

    知名的「唸歌」羅士哲為「護國神山」立碑發表「思雙枝」作品。（商毓芳競選團隊提供）

    知名的「唸歌」羅士哲為「護國神山」立碑發表「思雙枝」作品。（商毓芳競選團隊提供）

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