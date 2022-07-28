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    石斑魚入營養午餐 台南雙語學習也做教案

    西門實小校長呂翠鈴（右）、雙語輔導團老師許媖華（左），示範「雙語說石斑」教學，讓學童認識魚類與餐食。（記者洪瑞琴攝）

    西門實小校長呂翠鈴（右）、雙語輔導團老師許媖華（左），示範「雙語說石斑」教學，讓學童認識魚類與餐食。（記者洪瑞琴攝）

    2022/07/28 13:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕政府補助學校營養午餐，年底前每個月都會有1餐的石斑魚入菜，針對熱門議題，台南雙語中心將其轉化為雙語主題教案，課程設計融入既有的國小低年級健康與體育、中年級社會領域、高年級社會及自然領域課程，讓孩子更了解石斑魚的生態、產業及餐食文化等。

    對於石斑魚納入營養午餐，教育局表示，中央已邀地方開說明會，南市與會代表建議食材新鮮配送、就近取材便利性，以及創造當地漁民收益，預計8月底新學期開學後，配合中央規劃政策執行。

    教育局今（28）日邀請雙語中心主任西門實小校長呂翠鈴、雙語輔導團老師許媖華現場簡短說課，透過「雙語說石斑」，讓大家更容易理解彈性活潑的雙語教學型態。

    呂翠鈴說，一開始發想石斑魚主題時，近日新聞總是討論午餐吃石斑魚，身邊朋友們開玩笑跟她打賭，可以信手拈來用英語說石斑嗎？於是她拉著許老師一起來「燒腦」，花不到3天時間，就把石斑魚的教案做出來了。

    許媖華表示，以3年級自然領域「我是動物解說員」單元為例，課本內容主要呈現各類動物，教師將「石斑魚」也置入教學素材之中，進一步讓學生瞭解石斑魚種類、部位跟特性，同時安排學生擔任石斑魚小小解說員，採用雙語繪製海報，使用雙語模式解說石斑魚。

    呂翠鈴也提到，石斑魚入營養午餐，不論是煮或炸等料理方式，相信學校營養師與校廚都能作出營養美味，家長們都很期待。與會的家長說，學童午餐能吃到高檔石斑魚真是「奢侈又幸福」。

    教育局表示，南市首創全國設立跨領域雙語輔導團，培育雙語教學人才，透過專業輔導員協助，使台南雙語教學更落實在各領域教學，及時支援提供相關資源給現場教師，石斑魚教案與資料將同步上傳至雙語中心網站提供參考使用。

    針對石斑魚入午餐熱門議題，台南雙語中心推出石斑魚教案。（記者洪瑞琴攝）

    針對石斑魚入午餐熱門議題，台南雙語中心推出石斑魚教案。（記者洪瑞琴攝）

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