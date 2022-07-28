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    老人健保補助打折、排富遭質疑 黃偉哲：六都均排富

    市長黃偉哲表示，六都中老人健保補助都有排富，而台南的方案也比新北市好一點。（記者蔡文居攝）

    市長黃偉哲表示，六都中老人健保補助都有排富，而台南的方案也比新北市好一點。（記者蔡文居攝）

    2022/07/28 13:05

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天開議首日，大新營選區國民黨市議員參選人姚正玉帶領多位長者向市長黃偉哲陳情喊話，要求老人健保費全額補助，不要「打折」市長。市議員林燕祝質詢時也質疑，為何台南老人健保補助打折扣又排富？只要市長願意做，台南絕對不會墊底。

    市長黃偉哲表示，六都中，其他五都也都有排富，像新北市也是打折又排富，而且台南市的方案比新北市好一點，但新北的財務比台南更好。市府是在兼顧財政和建設之下，盡量一步一步來做，而健保補助也已比過去更多。

    市議員參選人姚正玉表示，台南人口正在加速老化，但六都只有台南市老人還要繳健保費，民進黨在台南執政30年太「頇顢」。65歲以上長者每月826元健保費全額補助，這是年底國民黨台南市長和市議員參選人的共同政見。但是，市長黃偉哲在選舉壓力下提高老人健保費補助，不僅有排富條款，補助也有年齡級距差異，甚至65歲到79歲也只補助3000元。

    市長黃偉哲於本月14日宣布，市府明年加碼發放健保福利金，針對綜合所得稅稅率5％以下長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元，包括重陽敬老暨健保褔利金經費共14億餘元，預估31萬多名長者受惠。

    南市議會今天開議首日，市議員參選人姚正玉帶領多位長者向市長黃偉哲陳情喊話，要求老人健保費全額補助。（圖由姚正玉提供）

    南市議會今天開議首日，市議員參選人姚正玉帶領多位長者向市長黃偉哲陳情喊話，要求老人健保費全額補助。（圖由姚正玉提供）

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