幼兒園女師被控捏男童胸2下成傷 從無罪改判拘役50日

對於台南某幼兒園翁姓女老師涉捏男童胸部兩下成傷，一審原判無罪；台南高分院改判她拘役五十日。（資料照）

2022/07/28 13:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市歸仁區1家幼兒園於2020年9月被學童家長控訴翁姓女老師管教不當、捏他5歲的兒子左胸2下受傷，檢方依傷害罪起訴女師，女師辯只因管教有拉男童左肩，沒有捏左胸。一審以監視器未拍到捏胸畫面，判女師無罪；二審調查認為即使欠缺直接證據，但有間接證據與經驗法則判斷，改判女師拘役50日，還可上訴。

台南高分院法官改判拘役50日，得易科罰金1日折算1千元，等於女師涉捏男童兩下，刑事部分就要付出5萬元代價。

此案發生後，女師離職、目前無業。在二審開庭時，女師說當時是男童班上導師，2020年9月16日上午10點許，男童沒聽從她的指示而行動，只是為了管教去拉男童的左肩，沒有捏男童左胸部；女師辯護人也說當天男童有跟其他小朋友發生碰撞，可能造成左胸傷勢。

受害的男童證稱，女老師當時在幼兒園內有捏他左胸3次，但第2次捏時，他有撥開，第1次與第3次都有捏到，當時覺得很痛、有哭。一審勘驗幼兒園監視器畫面，男童案發當天也有遭1位女同學推左胸，及被3位男同學以雙手推胸口，審酌男童當天在派出所拍攝左胸瘀青照片，傷勢不是很嚴重，且幼兒園學童彼此推擠碰撞也難免，難判斷男童左胸傷勢是何人造成？一審判女師無罪。

案子上訴台南高分院後，二審檢視幼兒園監視器影像，認為監視器因設置位置與品質，未清楚拍下女師手捏男童左胸的影像。但男童是當天在學校內就指控女師捏傷左胸，並非回家之後再出現控訴女師的說法，證詞不致被他人教導、污染。

況且依醫院驗傷資料，男童左胸的傷勢形狀、大小，不是一般幼童輕輕碰觸即可造成，檢視錄影與受害男童說詞，即使認定另4名學童的手都有碰觸到男童左胸，因受害男童身形比其他4名兒童壯碩，4名兒童推擠男童的力量顯然相當輕微，不致構成男童左胸上傷勢。

二審合議庭認為縱然欠缺直接證據，因有其他間接證據及衡量經驗法則，在檢視男童傷勢時間點之前，只有女師與這4位兒童與男童有肢體上接觸，可以認定男童左胸傷勢是女師造成，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪，改判女師拘役50日。

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