潘新傳條款？南市議員提利益迴避法跨黨派議員連署支持

南市議員蔡育輝提出「台南市政黨機構人員利益迴避自治條例」，獲議長及議會三黨黨團總召等跨黨派議員連署。（記者蔡文居攝）

2022/07/28 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第8次定期會今天開議，國民黨市議員蔡育輝提出「台南市政黨機構人員利益迴避自治條例」，要求政黨機構人員不得與台南市政府有補助、買賣、承攬或有對價的交易行為，該提案獲得議長郭信良及民進黨黨團總召劉米山、國民黨團書記長李中岑、無盟黨團總召林阳乙等三黨黨團負責人等跨黨派議員共33名議員連署。

對於外界質疑是針對民進黨台南市黨部主委潘新傳而提案立法一事，蔡育輝否認，強調不針對任何人；潘新傳則表示，希望不要有個人情緒，只要一切依法處理，他個人沒有意見。

蔡育輝表示，這項提案是比照「公職人員利益衝突迴避法」來規範政黨機構人員，除法律規範之外，為避免不當利益輸送，地方擔任政黨主要人員，不得承攬市府相關工程或勞務標案，以清明地方政治。

根據台南市議會議事規則第9條規定，議案提出之程序，議員提案之市法規提案，應有議員總額1/5以上之連署，並於程序委員會開會5日前提出，經程序委員會審查通過後，始得提付大會討論。

蔡育輝說，台南市議會現有56席，亦即只要12人連署即可成案，該提案已逾30人連署，成案並不成問題，待程委會通過後即可提交大會討論，未來立法通過後也將是全國地方議會首創。

蔡育輝提案已獲南市議會跨黨派議員共33名議員連署支持。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法