台南推動綠能全國第一 結合檢調打擊「綠能蟑螂」

台南推動太陽光電綠能成效全國第1。（台南市府提供）

2022/07/27 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市經發局今（27）日邀集國內太陽能光電業者舉行綠能科技座談會暨廉政宣導，據統計太陽光電同意備案逾1萬件，備案容量達3504MW，推動綠能成效全國第一，並籲請踴躍檢舉不法，結合檢調打擊「綠能蟑螂」。

經發局長陳凱凌表示，統計截至今年6月30日，南市太陽光電同意備案1萬0292件，備案容量達3504MW，預估年發電量約45.3億度，近16.5座曾文水力發電廠年發電量，可供約129.2萬戶年家庭用電，年減碳量將近227.2萬噸，相當6984座台南公園減碳量，預計吸引投資金額近2452億元，推動綠能成效立下全國標竿。

經發局政風室也針對綠能產業常見疑涉不法態樣提出案例分享，以實際發生的案例爭點研析，鼓勵太陽光電業者落實企業誠信及法令遵循精神，以公開透明、即時查證、正面溝通，踴躍檢舉不法，共同建構優質產業環境，並在會場上提供台南地方檢察署檢舉專線0800-024-099。

太陽光電發電系統商業公會榮譽理事長郭軒甫表示，綠色能源是驅動未來經濟發展的新引擎，綠能建設一定要能兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟為前提要件，而節能、儲能、創能及系統整合更是未來綠能政策規劃的4大主軸。

經發局強調，落實建立聯審制度，證明科學透明的行政措施確實可大幅提升審查效率，將以創新精神持續推動綠色經濟，兼顧環境永續經營與社會公義，政府與民間共同合作，推動台南蛻變成為低碳永續環保的綠金新聚落。

南市經發局邀集太陽能光電業者舉行座談會，經發局長陳凱凌在會場提供台南地檢署檢舉專線。（南市經發局提供）

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