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    「台南藝友」結盟TixFun強大功能 買票看戲優惠方便

    台南文化中心與TixFun（双融藝）合作，強化APP功能整合，透過科技讓民眾更貼近藝文生活。（台南市文化中心提供）

    台南文化中心與TixFun（双融藝）合作，強化APP功能整合，透過科技讓民眾更貼近藝文生活。（台南市文化中心提供）

    2022/07/27 22:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化中心擴大「台南藝友」線上服務系統，今（27）日發表與TixFun系統APP功能整合，讓民眾在活動報名、電子票券購買驗證、優惠商家折扣、訊息接收等更方便，藝文使用體驗更貼近生活。

    南市文化局長葉澤山表示，這是地方文化中心首次以場館的角色，與藝文團隊及電子售票平台三方以合作夥伴資源共享的模式，打造出聯合藝文陣線平台。

    TixFun（双融藝）總經理周妤芳表示，双融藝是由宏碁創辦人施振榮領軍的科文双融集團投資成立，以科技與文化的融合為方向，希望讓藝文產業藉由科技的運用，正向蓬勃發展。

    施振榮也透過錄影表示，除了做電子票務系統，最重要的是要經營一個藝文團體、愛好者和展演場域共創價值的生態系，透過有效的科技平台共創價值，讓大家享受生活品質。

    南市文化中心這次不僅與TixFun系統合作推出線上會員服務，同時也與國內藝文團隊，故事工廠、果陀劇場、安徒生與莫札特的創意、灣聲樂團、如果兒童劇團、春河劇團等組成「TixFun藝文陣線」，之後也將陸續加入在地團隊，以TixFun APP整合管理會員服務，觀眾只要成為其中1家的會員，就可以同時選擇加入其他表演團隊或場館的會員，在手機上就能輕鬆獲得喜愛的團隊活動資訊與優惠。

    南市文化中心表示，「Tixfun藝文陣線」會員服務系統的推出，將優先邀請現有8萬多名會員加入，讓藝文表演團體和展演場館能以線上會員系統數位化管理會員資料、分析會員數據並結合票房銷售資訊，在未來推出新活動時，透過宣傳管道將訊息傳遞給藝文愛好者。

    宏碁創辦人施振榮透過視訊錄影表示，科技平台共創價值，享受生活品質。（南市文化中心提供）

    宏碁創辦人施振榮透過視訊錄影表示，科技平台共創價值，享受生活品質。（南市文化中心提供）

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