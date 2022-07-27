搶俗貨！台南法拍會8/2登場 雙B名車下殺5折起

2015年BMW 320i小客車第二次法拍，價格下殺五折起。（行政執行署台南分署提供）

2022/07/27 20:13

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署將於8月2日下午4點起，在分署中庭廣場（如遇雨天改至2樓拍賣室，僅開放60位民眾登記應買入場），舉辦動產拍賣會。拍賣物有2015年BENZ C250 AMG 、2015年BMW 320i、TOYOTA汽車、福特、CHRYSLER休旅車等汽車、光陽、三陽、哈特佛等機車與14吋兒童腳踏車等，歡迎民眾競標，從下午3點15分起開始登記、4點正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣比較吸睛的物件有2015年BENZ C250 AMG、1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計8萬9866元；2015年BMW 320i、1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元，兩輛雙B名車均是第2次拍賣，價格直接下殺5折起。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，但因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每1張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，場內每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署並說，想參與競價拍賣者，請記得帶國民身分證交給工作人員登記及領取號碼牌，未登記領取號碼牌，無法參與競價拍賣。該分署也已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

2015年BENZ C250 AMG小客車第二次法拍，價格下殺五折起。（行政執行署台南分署提供）

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