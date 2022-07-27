為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    搶俗貨！台南法拍會8/2登場 雙B名車下殺5折起

    2015年BMW 320i小客車第二次法拍，價格下殺五折起。（行政執行署台南分署提供）

    2015年BMW 320i小客車第二次法拍，價格下殺五折起。（行政執行署台南分署提供）

    2022/07/27 20:13

    〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署將於8月2日下午4點起，在分署中庭廣場（如遇雨天改至2樓拍賣室，僅開放60位民眾登記應買入場），舉辦動產拍賣會。拍賣物有2015年BENZ C250 AMG 、2015年BMW 320i、TOYOTA汽車、福特、CHRYSLER休旅車等汽車、光陽、三陽、哈特佛等機車與14吋兒童腳踏車等，歡迎民眾競標，從下午3點15分起開始登記、4點正式競價拍賣。

    台南分署表示，本次拍賣比較吸睛的物件有2015年BENZ C250 AMG、1991CC，該車滯欠牌照稅及違罰6萬9730元、燃料費2萬136元，合計8萬9866元；2015年BMW 320i、1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計金額1萬7410元，兩輛雙B名車均是第2次拍賣，價格直接下殺5折起。

    台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，但因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每1張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，場內每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

    台南分署並說，想參與競價拍賣者，請記得帶國民身分證交給工作人員登記及領取號碼牌，未登記領取號碼牌，無法參與競價拍賣。該分署也已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

    2015年BENZ C250 AMG小客車第二次法拍，價格下殺五折起。（行政執行署台南分署提供）

    2015年BENZ C250 AMG小客車第二次法拍，價格下殺五折起。（行政執行署台南分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    士林分署昨法拍賣BMW跑車 下月還要上架這2台名車
    2022/07/27 12:24

    士林分署昨法拍賣BMW跑車 下月還要上架這2台名車
    新北法拍 「特斯拉」121萬起 三重百坪豪宅不到3千萬元
    2022/07/27 11:29

    新北法拍 「特斯拉」121萬起 三重百坪豪宅不到3千萬元

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    違法倒廢棄物污染 扣押曳引、拖車與挖土機7/29法拍
    2022/07/19 12:44

    違法倒廢棄物污染 扣押曳引、拖車與挖土機7/29法拍
    知本溫泉逸軒飯店15間房第2次法拍 免20萬擁有溫泉套房
    2022/07/19 10:17

    知本溫泉逸軒飯店15間房第2次法拍 免20萬擁有溫泉套房

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播