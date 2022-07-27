民進黨南市黨部向黨中央喊話 儘速定奪第1選區爭議

南市第1選區（大新營區）競爭激烈，街頭可見各參選人競選廣告。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/27 19:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕九合一選舉8月就要進行選舉候選人登記，民進黨南市黨部籲請黨中央對於南市第1選區（大新營區）劉米山與蔡宗翰的初選爭議，儘速定奪裁決，以利地方團結勝選。

台南市黨部表示，第1選區（大新營區）初選提名的爭議，因8月29日中央選舉委員會即將受理候選人登記事宜，對於劉米山、蔡宗翰初選爭議，建請黨中央儘速召開中評會做出決議，盡快弭平紛爭，希望黨內同志互相團結齊心向前，一同在年底的大選為民進黨努力。

此外，有執委提出第7選區（永康區）提名候選人連署，有初選未獲提名的黨員同志，持續穿著印有民進黨圖騰字樣的競選外套參與公開活動，造成一般民眾誤解與混淆視聽，也對提名的候選人造成影響，為維護黨內選舉機制公平性，黨部應做出處理。

南市黨部主委潘新傳表示，初選未獲提名的黨員同志，應停止相關選舉活動，民進黨內初選規範及規則，是以公平公正方式產生，期望所有參加的同志都能遵守遊戲規則，若繼續選舉行為，會循法律責任提出訴訟，懇請相忍為黨，4年後繼續打拼，樹立君子之爭的典範。

民進黨台南市黨部26日召開第7屆第1次執行委員會議，會中針對年底大選問題討論熱烈，包括成立聯合輔選中心，希望大家都放下派系，團結一致，相信年底的選舉一定可以贏得最大的席次。

市黨部執行長張孟暉表示，黨部未來輔選工作以後勤工作為主，黨部有37區區主任，有20位黨工，各議員候選人若競選總部成立造勢活動或宣傳，黨部會全力支援。

據了解，民進黨6月8日召開中執會，會中通過公告2022年直轄市議員提名候選人，其中只有台南市議員第1選區初選出線的蔡宗翰，因被競爭對手檢舉涉及盜用前衛福部長陳時中簽名造勢，被認定有爭議而暫緩提名公告。蔡宗翰反駁不實指控，明確回覆中央黨部調查，合照相關文宣皆有口頭告知陳時中皆未反對；台南市議會民進黨團則有11位議員肯定中執會做法，並要求應儘速提名現任議員、黨團總召劉米山。

民進黨台南市黨部召開第7屆第1次執行委員會議，市黨部主委潘新傳籲請地方團結贏得勝選。（民進黨南市黨部提供）

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