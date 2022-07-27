20年受理逾萬件 台南民間調解人獲行政院長獎

台南市議員曾信凱服務處主任謝鴻斌（右五）以全市唯一非官方調解人身分獲得今年行政院長獎，南市長黃偉哲（左七）等多人特地前往表揚與祝賀。（記者王俊忠攝）

2022/07/27 19:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區市議員曾信凱與市議員參選人曾之婕聯合服務處，有一位人稱「公道伯」的服務處主任謝鴻斌，今年連續3年獲得「協同調解案件績優行政院長獎」，27日市長黃偉哲親自到服務處頒獎「協調功宏」紅榜表揚，謝也是全南市唯一獲得這項殊榮的「非官方調解人」。

黃偉哲對謝鴻斌主任表達誠摯感謝，他說謝主任雖然不是官方遴任的調解委員，但他結合豐富的社會經驗協助市民排解紛爭、減少訴訟，維護社會祥和及安寧，為地方鄉親服務外，更對台南市的和諧有極大貢獻。

南市議員參選人曾之婕表示，謝鴻斌主任在服務處服務時間已逾20年，從其父親曾順良擔任議員起到胞弟曾信凱接任議員期間，直接參與民眾刑事與民事案件調解件數超過1萬件，調解成功率超過9成，調解服務的對象已擴及全市各區調解委員會，即使他並非官派調解委員，但是在調解案件中深獲各區調解委員會與民眾信賴，從2020年起連續3年都榮獲行政院長親自頒獎，也多次獲得法務部長與內政部長頒獎，很不容易。8月9日謝將再北上接受行政院長蘇貞昌頒獎表揚。

謝鴻斌指出，市議員服務處時常接到各類調解案，最多的是車禍，其次是消費糾紛、夫妻失和、鄰居糾紛、傷害案件與法律諮詢等，甚至有其他議員無法完成調解後轉介的案件。他面對當事人各執一詞的爭執下，都必須耐心傾聽雙方的訴求，以化解干戈、減少訴訟為最大原則，今年在全市調解成功案有170件，其中東區佔128件。他認為協同調解的角色，已經超乎對一般民眾的服務，他自許除了繼續在議員曾信凱與曾之婕服務處為民服務、協同調解外，也要成為社會的「公共財」為民眾排憂解難。

曾信凱與曾之婕說，謝主任能再次獲獎，服務處同感榮耀，服務團隊靈魂人物包括前副議長曾順良、良友會榮譽會長林子雲、吳志祥、會長許志成、曾信凱青年軍團榮譽會長邵敏恒、會長王愷均、曾信凱同心婦女會榮譽會長吳瓊鈺與會長王姝文都到場表達祝賀。

台南市議員曾信凱服務處主任謝鴻斌（右六）以全市唯一非官方調解人身分獲得今年行政院長獎，南市長黃偉哲（左五）等多人特地前往表揚、祝賀。（記者王俊忠攝）

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