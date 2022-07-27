為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    20年受理逾萬件 台南民間調解人獲行政院長獎

    台南市議員曾信凱服務處主任謝鴻斌（右五）以全市唯一非官方調解人身分獲得今年行政院長獎，南市長黃偉哲（左七）等多人特地前往表揚與祝賀。（記者王俊忠攝）

    台南市議員曾信凱服務處主任謝鴻斌（右五）以全市唯一非官方調解人身分獲得今年行政院長獎，南市長黃偉哲（左七）等多人特地前往表揚與祝賀。（記者王俊忠攝）

    2022/07/27 19:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區市議員曾信凱與市議員參選人曾之婕聯合服務處，有一位人稱「公道伯」的服務處主任謝鴻斌，今年連續3年獲得「協同調解案件績優行政院長獎」，27日市長黃偉哲親自到服務處頒獎「協調功宏」紅榜表揚，謝也是全南市唯一獲得這項殊榮的「非官方調解人」。

    黃偉哲對謝鴻斌主任表達誠摯感謝，他說謝主任雖然不是官方遴任的調解委員，但他結合豐富的社會經驗協助市民排解紛爭、減少訴訟，維護社會祥和及安寧，為地方鄉親服務外，更對台南市的和諧有極大貢獻。

    南市議員參選人曾之婕表示，謝鴻斌主任在服務處服務時間已逾20年，從其父親曾順良擔任議員起到胞弟曾信凱接任議員期間，直接參與民眾刑事與民事案件調解件數超過1萬件，調解成功率超過9成，調解服務的對象已擴及全市各區調解委員會，即使他並非官派調解委員，但是在調解案件中深獲各區調解委員會與民眾信賴，從2020年起連續3年都榮獲行政院長親自頒獎，也多次獲得法務部長與內政部長頒獎，很不容易。8月9日謝將再北上接受行政院長蘇貞昌頒獎表揚。

    謝鴻斌指出，市議員服務處時常接到各類調解案，最多的是車禍，其次是消費糾紛、夫妻失和、鄰居糾紛、傷害案件與法律諮詢等，甚至有其他議員無法完成調解後轉介的案件。他面對當事人各執一詞的爭執下，都必須耐心傾聽雙方的訴求，以化解干戈、減少訴訟為最大原則，今年在全市調解成功案有170件，其中東區佔128件。他認為協同調解的角色，已經超乎對一般民眾的服務，他自許除了繼續在議員曾信凱與曾之婕服務處為民服務、協同調解外，也要成為社會的「公共財」為民眾排憂解難。

    曾信凱與曾之婕說，謝主任能再次獲獎，服務處同感榮耀，服務團隊靈魂人物包括前副議長曾順良、良友會榮譽會長林子雲、吳志祥、會長許志成、曾信凱青年軍團榮譽會長邵敏恒、會長王愷均、曾信凱同心婦女會榮譽會長吳瓊鈺與會長王姝文都到場表達祝賀。

    台南市議員曾信凱服務處主任謝鴻斌（右六）以全市唯一非官方調解人身分獲得今年行政院長獎，南市長黃偉哲（左五）等多人特地前往表揚、祝賀。（記者王俊忠攝）

    台南市議員曾信凱服務處主任謝鴻斌（右六）以全市唯一非官方調解人身分獲得今年行政院長獎，南市長黃偉哲（左五）等多人特地前往表揚、祝賀。（記者王俊忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車禍調解 里長罵調解委員「三字經」被判拘役8天
    2022/07/04 07:14

    車禍調解 里長罵調解委員「三字經」被判拘役8天
    醫療事故預防及爭議處理法三讀／設非訴訟處理機制 醫糾先調解
    2022/05/31 05:30

    醫療事故預防及爭議處理法三讀／設非訴訟處理機制 醫糾先調解

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    苗栗地院民事調解專庭「開張」 首件即達成1200萬賠償共識
    2021/12/01 17:13

    苗栗地院民事調解專庭「開張」 首件即達成1200萬賠償共識
    調解人洩密、拉關係，勞動部：不適任就退場
    2017/04/25 17:28

    調解人洩密、拉關係，勞動部：不適任就退場

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    勞資在地調解 增八里區服務
    2015/11/17 12:38

    勞資在地調解 增八里區服務
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播