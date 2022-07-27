別來亂！廟會槍響鬥毆後 台南西羅殿張貼進香團自制公約

南市民政局與西羅殿管理委員會共同主持進香團體自制公約揭牌，籲請各地信眾團體進香時遵守公約規範，維護優質廟宇文化。（圖由台南市民政局提供）

2022/07/27 16:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南西羅殿廟會旺季，但是日前傳出進香團體鬥毆開槍事件引起社會震驚，民政局今（27）日結合廟方舉行「西羅殿進香期進香團體自制公約」揭牌，宣示「神明主權」，期望各地信眾團體進香時遵守公約規範「勿來亂」！

民政局表示，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，全國分靈的廟宇、私壇數量眾多，尊王聖誕為農曆8月22日（今年國曆9月17日），每逢農曆8月香期，各地進香團體絡繹不絕，持續約1個月高峰期，對於治安、交通、環境清潔，及鞭炮施放等問題，該局已於7月18日召開協調會邀請各單位與廟方討論獲得共識，共同致力將各項衝擊降至最低。

自制公約宣導各宮廟來西羅殿進香，都能自主管理、自我檢視，同時也提醒外地進香團體，應共同遵守南市廟會優質化政策相關規定。廟方完成自制公約訂定並製作告示牌，放置於廟埕前，展現西羅殿維護信仰文化的同時，亦兼顧提昇廟會文化的決心。

民政局長姜淋煌說，優質宮廟文化是民眾期待，針對接下來的廣澤尊王聖誕進香期，期待各友宮陣頭共同自律約制，並呼籲信眾理性尋求宗教寄託，遵守自制公約，減少交通衝擊及避免脫序衝突行為發生，才能圓滿完成廟會盛事活動。

今天揭牌儀式，包括西羅殿王敏星主委、中西區公所汪慶龍區長、南市警察局第2分局長朱信憲、消防局及環境保護局代表，以及藥王里長邱彌文等人參與，期望各地信眾團體至西羅殿進香時，遵守自制公約規範，以利進香活動順遂平安。

據了解，西羅殿7月16日廟會活動，傳出暴力衝突與槍響，來自彰化曾家廣澤尊王、新北保正殿兩派進香人馬疑因細故起口角，現場互毆混亂，幸無人員受傷，但嚇壞了許多信眾，警方獲報亦迅速偵辦。

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