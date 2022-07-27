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    狼師過追訴期爽領退休俸 人本︰受害者站出來才能繩之以法

    當年受害的女學生A小姐（右）泣訴說，法律上無法追究尚姓老師，她能做的就是把事情說出來，讓更多人知道，並重視校園性平問題。（記者蔡文居攝）

    當年受害的女學生A小姐（右）泣訴說，法律上無法追究尚姓老師，她能做的就是把事情說出來，讓更多人知道，並重視校園性平問題。（記者蔡文居攝）

    2022/07/27 14:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名尚姓退休狼師，在台南23年任教期間，經南市教育局調查，共有14名學生受害遭猥褻及性騷擾，但因已逾20年的追訴期，不但無法對他進行刑事追訴，而且還照樣爽領退休俸。人本教育基金會今天表示，這非常不公平也不正義，呼籲唯有20年內的受害者站出來，才能追究，將不肖狼師繩之以法。

    人本教育基金會與台南市議員蔡旺詮今天在台南市議會召開「老師要認錯道歉，政府要承擔責任—杜絕性侵害，從不體罰開始」記者會，2名當年受害的女學生也站出來。

    A小姐泣訴說，看完尚姓老師的新聞後，沒有預料到自己的反應會那麼強，也干擾到她現在平靜的生活。「我只是其中一個學生，也很意外，他到其他學校後還有這樣的行為。」「尚姓老師確實有做這樣不對的事情」，法律上無法追究他，她能做的就是把事情說出來，讓更多人知道，尚應面對他做過的事，承擔其後果，而不應該繼續享受這麼好的社會聲望，她的父母至今也認為他是很優秀的老師。」她希望召喚更多有類似的受害者站出來，引起大家對校園性平的重視。

    人本南部辦公室主任張萍說，尚姓老師專找安靜乖乖的女學生，涉撫摸女學生胸部、午休叫女學生到辦公室桌下打手槍。不只在學校教室，補習班也有受害者。他於民國70年至93年期間，在台南市日新及勝利國小任教，民國98年退休後在南大附小及崇明國小旁開設補習班。

    張萍說，人本於109年提出舉發，經學校性平會調查後，有10餘名學生受害，雖已解聘但並無意義。因20年的刑事追訴期已過，受害人非但無從追究刑責，尚還能繼續坐領月退俸。

    市議員蔡旺詮表示，這是台南教育界的痛，必須面對檢討才能給孩子希望和未來，也希望有更多受害者站出來。

    教育局表示，該案經調查共計14名受害者，其中11名願意接受調查訪談，經調查後11案均成立，行為樣態為「猥褻」及「性騷擾」，除通報終身不得再任教育人員外，全案已移送檢調單位偵辦。

    人本教育基金會與南市議員蔡旺詮今天在南市議會召開記者會，2名當年受害的女學生也站出來，呼籲受害者勇敢站出來。（記者蔡文居攝）

    人本教育基金會與南市議員蔡旺詮今天在南市議會召開記者會，2名當年受害的女學生也站出來，呼籲受害者勇敢站出來。（記者蔡文居攝）

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