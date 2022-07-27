喜樹灣裡市地重劃動土興建社宅 黃偉哲：居住正義第3支箭

喜樹灣裡市地重劃區是南市最南邊新興重劃區，未來促進南區地方發展。（台南市府提供）

2022/07/27 13:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南喜樹灣裡市地重劃區工程，今（27）日由台南市長黃偉哲、財政部國有財產署署長曾國基等人共同主持開工動土典禮，全區面積29.59公頃，其中9成8為公有地，預計2024年底完工，未來也將興建社會住宅。

對於房價高漲問題，黃偉哲受訪表示，推動居住正義有3箭，第1箭就是囤房稅，謝謝議會通過，南市成為南台灣的第1個城市，全台第2個城市有囤房稅；第2箭就是包租代管跟租金補貼，實質幫助民眾或年輕人用平價租到房子，調合房東跟房客之間關係，避免房東擔心房客不搬，也避免房客擔心房東任意漲價。

黃偉哲表示，第3箭就是社會住宅，台南目前已經簽約動工或規劃設計中將近7000戶，未來還會再增加，市府很用力推動社會住宅，又不傷到市府財政，因為有些是中央出資、市府出地，有些是市府跟中央合建，有些是透過都更提供容積，讓建商來回饋，對於市府資金消耗降到最低。

黃偉哲表示，喜樹灣裡重劃區中，公共設施用地面積高達約11公頃，公共設施充裕，再加上營建署補助2億2千多萬經費建置滯洪池與抽水站，能改善此區域治水防災需求，重劃工程完成後，與中央合作興建社會住宅，滿足隨著地方發展而上升的社會住宅需求量。

南市地政局表示，喜樹灣裡市地重劃區29.59公頃，有98％為公有土地，其中內政部營建署住宅基金土地佔90.59％，規劃開發住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公共設施的公園、綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他相關公共設施約1.54公頃，工程預計2024年12月完工。

地政局說，此區是台南最南邊的新興重劃區域，有台86線促進交通便利，串聯黃金海岸一帶濱海遊憩軸線，期望透過市地重劃，達到地方發展、活化住宅基金土地與改善地區治水減災三贏局面。

台南市長黃偉哲今天主持喜樹灣裡市地重劃區工程動土典禮，提到該重劃區未來將興建社會住宅，促進居住正義。（台南市府提供）

台南喜樹灣裡市地重劃區工程，今日動土典禮。（台南市府提供）

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