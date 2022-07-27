西部最大產地！台南歸仁結合文創、美食推廣釋迦節

歸仁釋迦節將於8月7日登場，活動內容精彩可期。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/27 13:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中央全力發展智慧綠能科學城的台南歸仁，其實也是西部釋迦栽培的最大產地，區公所將於下週日辦理釋迦節活動，行銷特色產業，首度策劃「釋迦王」選拔，並結合文創、美食，推出可享折價優惠的紀念提袋與風味饗宴，市長黃偉哲今天代言，歡迎各界共襄盛舉。

今年的釋迦節將於8月7日舉行，在當地信仰中心仁壽宮前登場，公所今天熱鬧造勢，黃偉哲出席宣傳活動，擔任代言人，並與市議員郭鴻儀、許又仁、杜素吟、鄭佳欣，以及區長魏文貴、農會總幹事翁淑雲等聯手行銷。

黃偉哲說，歸仁釋迦以「大目仔」品種為主，果肉鮮美，全力推廣下，價格穩定，農民收益有保障，市政府會持續拓展市場，包含網路、超商的通路，以及冷鏈技術的建立，保存工作能夠做好，更有助於行銷。

黃偉哲提到，歸仁除了釋迦之外，還有綠竹筍、百香果、西瓜、秈米…等，品質都有一定水準，廣邀民眾屆時參加產業文化活動，也促進地方觀光。

魏文貴表示，當地釋迦集中於崙頂里，雖然僅有60公頃，已是西部最大栽種面積，產業規模「小而美」，今年收成與以往差不多，但價格平穩，肉質、甜度與營養等都很優，值得推薦。

魏文貴強調，今年首度辦理「歸仁釋迦王」選拔，為這次活動的最大亮點，還有結合遠東百貨、三井OUTLET、萬國通路觀光工廠等消費優惠的紀念文創提袋，以及限量百元套券的在地風味饗宴等，加上舞台表演、農特產展售等，節目內容豐富、精彩。

崙頂里長徐進德栽種的釋迦，遠近馳名，重量最大曾有近3台斤，但並不常見；歸仁產地現已進入採收期，將持續至10月份，到目前為止，今年收成與價格都算平穩。

徐進德指出，今年頂級品的市價，每台斤行情有100元以上，一般規格則在於5、60塊錢之間，當地栽種面積雖然逐漸縮減，但農民仍用心管理，努力打響歸仁釋迦的美名。

歸仁釋迦節將於8月7日登場，活動內容精彩可期。（記者吳俊鋒攝）

歸仁釋迦節將於8月7日登場，活動內容精彩可期。（記者吳俊鋒攝）

歸仁釋迦節將於8月7日登場，活動內容精彩可期。（記者吳俊鋒攝）

歸仁釋迦節將於8月7日登場，活動內容精彩可期。（記者吳俊鋒攝）

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