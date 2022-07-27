提前2個月 台南佳里購物節振興經濟8/1起跑

振興經濟，台南佳里購物節比去年提前2個月在8月1日起跑。（記者楊金城攝）

2022/07/27 13:00

〔記者楊金城／台南報導〕振興經濟，台南佳里購物節比去年提前2個月在8月1日起跑，主打夏日必buy「商圈好康送、振興快樂 GO」饗宴，集結近百家商家提供購物優惠、抽獎等好禮，並在9月24、25日舉辦佳里購物嘉年華。

佳里購物節為2022台南購物節系列活動之一，台南市長夫人劉育菁、佳里區長朱雅宏、佳里商圈理事長陳駿逸、創會理事長洪佳寶等人，今天（27日）為佳里購物節代言宣傳。

劉育菁拉抬買氣，她說，佳里購物節有很多好吃、好買的伴手禮和當地特產、商品，歡迎民眾把握時間，只要帶足錢，就能買好買滿，還有機會將各項大獎抱回家。

朱雅宏說，疫情紓緩，產業復甦，佳里購物節比去年舉辦時間提前2個月舉辦，為振興商圈經濟加足馬力，希望吸引民眾加碼購物，民眾在8月1日到年底購物，只要消費100元就能上台南購物節官網登錄發票參加抽獎。

在佳里合作商家購物還另有抽獎、集章送日寶虱目魚罐頭1罐，陳駿逸說，疫情紓緩，佳里商圈強棒出擊，配合台南購物節推出「商圈好康送、振興快樂 GO」活動，民眾在8月1日至9月25日到合作店家單次消費100元以上，就享有店家的優惠方案，還有刮刮卡抽獎券，最大獎是筆電、機車，一次消費、多次優惠，且消費愈多、中獎愈高。

佳里購物節集結各商家好物。（記者楊金城攝）

台南市長夫人劉育菁（前中）、佳里區長朱雅宏（前左二）、佳里商圈理事長陳駿逸（前右二）等人為佳里購物節代言宣傳。（記者楊金城攝）

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