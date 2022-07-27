「醉上道」罰不怕？南市公布第5波累犯5人創新高

南市交通局今日公布第5波酒駕累犯名單相關資訊。（南市交通局提供）

2022/07/27 12:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局今（27）日公布第5波酒（毒）駕累犯名單5位，相較於之前的每次公布名單2至4位，這次公布人數創新高，其中還有1位拒絕酒測遭罰。

這次名單中有5名累犯違規人，違規地點分別在新營區、北門區、安定區、下營區及麻豆區，由於5人於2020到今年間各別有酒駕的紀錄，這次再犯，符合酒駕新法公布條件，南市交通局依法公布姓名、照片等相關資訊。

南市公布酒（毒）駕累犯名單，今年4月30日首波名單3位、5月30日有3位、6月15日有2位、7月1日有4位，加上今天公布的5位，3個月來累計17位「醉上道」黑榜名單。

南市交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自2019年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人勿心存僥倖駕車上路，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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