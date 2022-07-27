台南仁德區4里停水第3天 搶修後已恢復9成5以上

仁德大停水的管線滲漏處已經找到，水公司全力搶修。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/27 11:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因管線破裂影響，台南仁德區有4個里因自來水壓突然驟減，導致大停水，今持續第3天，水公司昨晚找到滲漏處，全力搶修，目前已恢復9成5以上，狀況可望全面解除。

自來水公司第六區管理處副處長葉清華表示，滲漏處在仁德區清寧宮前方的中正路上，主要是250釐米的鑄鐵管線破裂所致，影響約4000戶家庭，全力趕工下，可望在今天傍晚前完成搶修，全部恢復正常供水。

自來水公司副總經理李丁來今天也趕到現場關切，由葉清華與仁德里長王文道陪同，視察搶修進度，也慰勉工程人員在烈日下作業的辛苦。

葉清華說，該處南北向管線，從下水道上方交錯而過，破裂後，滲漏至箱涵內，未如一般常見的湧至路面，到導致不易察覺問題所在。

影響供水從週一上午開始，迄今進入第3天，影響仁德、仁義、新田、後壁等里，昨晚找到清寧宮前的滲漏點之後，將兩側制水閥關閉，多處住戶逐漸恢復正常供水。

市議員郭鴻儀昨天也跟著檢漏員一起巡視沿路，尋找疑似破裂處，並鎖定在清寧宮附近，他認為有些管線相當老舊，尤其是仁德中山、中正路口，與下水道交錯，當地車流頻繁，容易因震動造成問題，水公司要特別注意。

李丁來則強調，此行視察，就是要了解相關問題，目前已有較為先進的技術可以克服，將著手改善、防範，確保民眾的穩定用水。

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