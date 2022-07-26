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    投入空拍10年 沈統斐用鳥的視角紀錄家鄉之美

    沈統斐投入空拍10用，用不同的角度紀錄家鄉台南安平及台灣各縣市，拍下許多令人驚艷的美照。（記者劉婉君攝）

    沈統斐投入空拍10用，用不同的角度紀錄家鄉台南安平及台灣各縣市，拍下許多令人驚艷的美照。（記者劉婉君攝）

    2022/07/26 23:29

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市從事中藥買賣的沈統斐，投入空拍10年，拍攝家鄉台南安平，也拍攝台灣各縣市，他用鳥的視角，紀錄台灣這塊土地的美，用空拍美照帶大家重新愛上自己的家鄉。

    沈統斐因為家中的中藥事業，必須到全台各地跑業務，不論他到哪個縣市，他都會攜帶一架空拍機，以備隨時紀錄美景，他說，「因為有些景致一旦錯過就不再有，如果沒有帶著空拍機，事後一定會非常懊惱。」去年全國疫情3級警戒期間，他在網路社群分享安平的空拍美照，安撫了不少民眾苦悶的心情。

    沈統斐說，10年前空拍機還不普遍，他和遙控模型同好組成「第1ST天團」，將相機裝在遙控飛機上，團員間常會彼此交流，增進空拍機的功能。10年來他拍下許多台灣各地的美景，也結識「大雄空拍」等關心土地的朋友與團體，自己在拍攝過程中，與土地間的情感也更緊密，更藉此紀錄了安平的地理環境變化，作品曾獲銀行青睞印製成月曆，或是受邀展出。

    他說，現在從事空拍並分享各地美景的人很多，自己只是其中之一，但希望能為現在多留下一些影像，讓更多人了解我們的生活環境，也可以做為未來研究之用。

    沈統斐也提醒想加入空拍行列的民眾，民航法規已將空拍納入規範，拍攝時必須遵守相關規定，謹守安全。

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