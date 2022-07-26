府城街頭爆鬥毆押人 受害男與嫌落網竟辯惡搞慶生趴

警方鑑識人員到案發現場蒐證。（記者王俊忠攝）

2022/07/26 23:04

〔記者王俊忠／台南報導〕25日晚間，台南市中西區西和路一家生鮮超商前傳有多人鬥毆、並有1男子遭人強押上車，警方獲報即展開攔截圍捕，案發1小時後，六分局警方在南區金華路攔獲涉案車輛，但受害的陳姓男子已下車、頭手腳受傷自行就醫。警方相繼查獲受害陳男與嫌犯莊男、蘇男等一方5男，陳男與莊、蘇居然都辯稱是在玩惡搞的慶生趴。

由於迄26日，陳男仍不願承認自己是受害人，警方傷腦筋之餘、仍持續蒐證與訊問，後來從莊嫌一方的同夥突破案情。

據了解，25日晚間9點半許，台南警方接獲民眾報稱在中西區西和路一家大型生鮮超商前，有多人打群架糾紛並疑有拿刀與棍棒狀況，更有1男子被幾人強押上車離去。警方第一時間掌握兩輛涉案汽車線索、通報各警分局全面攔截圍捕。

南市警局長方仰寧獲悉此案也即指示同仁以受害人安全為優先考量，全力偵辦。

當日晚間10點許，永康分局員警先在永康區攔獲1輛目標的馬自達汽車，但經清查馬自達車內兩名男子與此案無關，可能是目擊的民眾誤報。接著在近深夜11點時，六分局金華派出所員警也在南區金華路攔獲另1輛涉案的黑色豐田小客車，當時車內只有莊姓（28歲）、蘇姓（27歲）兩名男子；被莊、蘇一方押走的陳姓男子（34歲）因身上頭、手腳都有擦挫傷，已先自行下車到郭綜合醫院就醫，無生命危險。

警方調查得知，莊男與陳男兩人疑有權利車出借的債務糾紛，兩人相約在西和路該處談判，莊男聯絡蘇男等4名男子到場助陣，雙方引發衝突追逐及鬥毆，陳男遭莊男一方人馬強押上黑色豐田車，莊、蘇、張等3人與陳男在豐田車上；莊一方另兩人騎機車跟著豐田車離去，陳男被押走後疑與莊一方初步談妥債務問題才獲釋去就醫，莊車內的同夥張男也先下車，所以警方攔到豐田車時車內僅剩莊、蘇2人。

雖然莊、蘇兩男與受害的陳男到案後都否認有債務糾紛衝突押人情事，還異口同聲辯稱是要給陳男一個驚喜的慶生趴惡作劇。但案發轄區二分局警方從莊的其他同夥突破得知確是件債務糾紛押人案，雙方辯是慶生惡搞，恐是債務有不為人知的隱情。

警方訊後以莊、蘇兩嫌涉有聚眾鬥毆、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌送辦；檢方認為莊的共犯已全部到案、無羈押必要，訊後飭回莊、蘇2人。

台南市二分局員警到案發現場追查涉鬥毆押人離去的嫌犯一方線索。（記者王俊忠攝）

警方鑑識人員到案發現場蒐證調查。（記者王俊忠攝）

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