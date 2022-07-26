高齡園藝專班結訓 86歲翁：職訓再拚就業

高齡職訓專班學員代表（左二）把學員們作品義賣所得全數捐助台南長榮女中弱勢學生。（記者王俊忠攝）

2022/07/26 18:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣進入高齡化社會，勞動部雲嘉南分署委託大台南美姿禮儀造型職業工會辦理今年園藝植栽美學設計高齡者職訓專班，18位65歲以上銀髮族在今天結訓，其中最高齡86歲的學員陳瑞麟指自己今年初水電工失業，想接受職訓、再設法就業。工會也說這屆高齡班就業可能達到9成。

26日下午高齡職訓專班結訓暨創意植栽義賣成果展，工會在會場展出學員們接受200小時專業訓練的成果，包含多肉植物、組合盆栽、永生花、桌上花、植物吊飾等作品。工會理事長吳美麗表示，學員們很有愛心、作品義賣所得2萬元全數捐助長榮女中的弱勢學生。

勞動部雲嘉南分署訓練推廣科員鄭惠如表示，由於高齡化社會來臨，該分署從去年起委辦高齡職訓專班，除了園藝班，今年9月也計劃開辦社區健康活動班，目的是希望年逾65歲的長輩，如身體健康，可適度接受再職訓、培養第二專長，重返職場，不見得1天要上8小時的班，1天工作3、4小時也行，如此不致與社會脫節，也能延緩老化衰退。

大台南美姿禮儀造型職業工會說，此高齡園藝職訓班，課程目的在於幫助高齡者啟發植栽藝術潛能以再創職涯，在200小時培訓課程後，這些長輩學員得以進入另1個新里程碑，受訓期間許多學員求知若渴、學習毫不懈怠；授課老師更靈活、深入淺出的教學指導，讓學員學會組合設計各種多元類型的精心作品。

課程規劃除有種植技術知能、植物栽培管理相關知識、產業概況分析與行銷理念外，同時邀請廠商辦理就業說明與媒合，激發學員未來從事綠色產業的能力。

工會表示，18位結訓學員，有9人表明要就業，其他多人要到社區教學、開個人工作室，就業率可能達9成，與去年高齡職訓班9成就業率平分秋色。吳美麗說，工會會陸續辦理相關職訓課程，若有興趣或需要2次職涯轉型發展的民眾、退休人員，歡迎上工會網站查詢、踴躍報名參加，打造精彩的斜槓人生。

大台南美姿禮儀造型職業工會接受勞動部雲嘉南分署委辦今年園藝高齡職訓專班，十八位六十五歲以上銀髮學員開心結訓。（記者王俊忠攝）

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