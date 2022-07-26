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    後壁荔園衍派黃宅傳出售 南市府啟動暫定程序保全

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    2022/07/26 17:34

    〔記者王涵平／台南報導〕已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示，同時通知警局及相關單位，緊急保全該建物以避免遭到破壞。

    南市文化資產管理處表示，黃宅建於1928年，由黃爐和首屆庄長黃水順兄弟兩人所合建，屋頂為四坡頂，西式山牆面可見以雙柱為單元的簷柱，水平簷樑上題有「BUILT IN A.D.1928 SHIN YUN. BULITIN J.D.2588」，其中「A.D.1928」是西元年代，「J.D.2588」指日皇年代，「SHIN YUN. BULITIN」指的是黃氏商號「黃振順」之意。

    黃宅已成無米樂農遊重要景點之一，但周邊土地即將開發，並傳出屋主有意出售消息，經民眾向文資處通報，市府旋即啟動審議程序，文資處表示，今已前往黃宅張貼告示，啟動暫定保存。

    審議會召開之前，文資處也將舉辦說明會與所有權人充分溝通，說明後續的文化資產審議程序，以及有關所有權人的權利、義務及相關獎勵補助措施等規定。

    文資處表示，自會勘通知日起為暫定古蹟，其效力視同古蹟，不得任意毀損拆除。在完成審議程序前，所有人、使用人、管理人及其他民眾不得破壞毀損該建物，否則將依文資法規定，處以6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金。

    民眾若發見毀損暫定古蹟建物之情事，請立即協助通報文資處（06-2213597）或白河警分局06-6852006。由於黃宅屬私人宅第，目前也有住戶居住，文資處呼籲尊重所有權人，未經許可請勿闖入。

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

    已有近百年歷史的後壁菁寮荔園衍派黃宅，傳屋主有意出售，市府啟動保全程序，張貼暫定古蹟告示。（南市文資處提供）

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