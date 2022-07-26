2台南市長參選人同框 謝龍介會勘北外環道路、商毓芳批來騙選票

南市議員謝龍介（左）今邀相關單位會勘北外環道路第4期工程設計，遇上同為南市長參選人商毓芳（中）。（商毓芳提供）

2022/07/26 15:02

〔記者王姝琇／台南報導〕代表國民黨參選下屆南市長的議員謝龍介，今（26）日邀市府工務局會勘正在施工的北外環道，反北外環南移自救會亦發動百人前往現場聲援，無黨籍市長參選人商毓芳也到場關心。2位市長參選人同框備受矚目！

現場謝、商2人點頭寒暄，表示彼此都是站在人民這一方，但商毓芳會後也不客氣砲轟謝龍介認為，謝龍介身為台南市議員，當初就應嚴守該工程預算審查，而不是讓這10多億地方預算就這樣從他手中溜過，「現在才要來騙選票！原本是『事主』如今卻佯裝成『公親』，再現身出來替居民說話，把罪都怪到中央！」

台南市反北外環南移自救會指出，前市長賴清德時代，北外環道路原本規劃從太平橋西邊經中華路是走平面的，但去年變更高架橋行經中華路，質疑「為何不邀請中華路地主、住家召開說明會？」永康六甲頂開仙宮主委曾木隆指出，北外環道路的高架橋要行經六甲頂，廟方根本不知道，且此高架橋要在六甲頂設匝道，會使當地交通更加紊亂。

謝龍介指出，目前正在興建第2期工程，第4期則是六甲頂與中華路段，希望第4期再重新規劃，以不影響中華路兩旁住家權益為主，且也能顧及到交通的順暢，希望規劃新方案期間，能與住家召開3次公聽會，首場盼9月可召開。

工務局回應表示，北外環道路第4期於辦理北外環道路西延路段工程可行性評估結果，即建議設高架橋梁銜接北外環道路2、3期工程橋梁段，以增加道路容量方式來紓解通過性車流與地方性車流混合造成地方道路壅塞情形，並以匝道方式提供橫交道路車流進出北外環道路。

北外環4期工程2018年辦理環境影響說明會已說明工程範圍及規畫內容，全線為高架橋布設，另於2020及2021年辦理都市計畫變更民眾說明會，今年1月17日於北區區公所及永康區公所辦理都市計畫公開展覽說明會，都有寄通知單，通知居民及權益關係人。對於自救會提及永康區中華路高架橋比照北區中華北路，沿著堤岸走，設計單位將會與相關單位研議。

南市議員謝龍介今邀相關單位會勘北外環道路第4期工程設計，北外環南移自救會百人到場陳情。（記者王姝琇攝）

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